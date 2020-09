Větru ani dešti neporučíš. Komunisté doufají, že své voliče znovu osloví ve středu 29. září. Na pátek 25. září plánovali setkání v centru České Lípy, akci však zhatilo počasí. Právě v tomto okrese má KSČM nejširší základnu. „V Holanech na Českolipsku jsme ostatně i krajskou kampaň zahajovali,“ připomněla předsedkyně krajského sdružení Dana Lysáková.

Zdroj: DeníkNa Českolipsku se navíc současně s krajskými volbami volí i do Senátu. Tam komunisté nominovali 63letého Miloše Titu. Právě v okrese Česká Lípa dosáhli komunisté v krajských volbách před čtyřmi lety nejlepšího výsledku – 11,12 procenta hlasů. Nejméně příznivců měli naopak v okrese Liberec – 7,06 procenta.

Celkem pro ně hlasovalo 10 039 lidí, což jim vyneslo celkově 8,1 procenta a čtyři místa ve 45ti členném zastupitelstvu Libereckého kraje. Stejně jako ČSSD, ODS a Změna pro Liberecký kraj, které skončily za nimi.

„Byl bych spokojen, kdybychom i v příštím období zachovali stejný počet zastupitelů,“ doufá ve výsledek František Pešek, zkušený komunální politik, který v krajském zastupitelstvu strávil dvě volební období, na kraji působí také v dopravní komisi.

Obává se ale, že výsledek může ovlivnit povolební matematika založená na přepočtu mandátů podle počtu kandidujících subjektů. „Budeme optimisté,“ dodává.

Krajskou kandidátku vede už potřetí bývalý poslanec a letecký záchranář Stanislav Mackovík. Ten také v předchozích volbách nasbíral mezi komunisty ve všech čtyřech okresech nejvíce preferenčních hlasů. Dvojkou kandidátky je teprve 22letý student Jan Koros z České Lípy. „Navržená kandidátka nabízí řadu nových a mladých kandidátů,“ poznamenal Mackovík.

Průměrný věk kandidátů přesto dosahuje 58 let, což je o deset více, než činí věkový průměr všech kandidátů v Libereckém kraji. Ve věkové kategorii od 18 do 29 let jsou na kandidátce KSČM v kraji zastoupeni pouze tři lidé. Na kandidátce zůstává i 72letý bývalý vězeňský dozorce Josef Vondruška.

Podle Mackovíka se chce strana zaměřit na řešení problémů mikroregionů. Patří k nim zejména nedostatek vody, v souvislosti s těžbou uhlí v polském Turówě. „Dalším problémem je situace ve zdravotnictví, kdy se zhoršuje dostupnost péče nejen v nemocnicích, ale i pro nedostatek středního zdravotnického personálu a lékařů. Chybí i zubaři a pediatři, nedostatečné jsou terénní služby pro seniory,“ upozornil.

Podle Františka Peška trápí lidi v kraji v poslední době také dopravní obslužnost. „V souvislosti s covidovými opatřeními došlo k redukci jízdních řádů. To pokračovalo i během letních měsíců, ale ani po prázdninách nedošlo k obnovení některých spojů. Trápí to hlavně malá města a obce, ale i okrajové části větších měst,“ upozornil Pešek na jedno z bolavých míst, na které si lidé při kontaktní kampani nejvíce stěžovali.

Dalším problémem, který vnímá vzhledem k věku voličů, je i izolace v domovech důchodců způsobená protiepidemickými opatřeními. Vzhledem k šíření nemoci se ale netají tím, že by byl v opatřeních, která mu mají zamezit, ještě přísnější.