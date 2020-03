Ještě ve čtvrtek dopoledne se pětadvacetiletá studentka z Jablonce opalovala na verandě rakouského penzionu. V Rakousku byla na brigádě v restauraci v lyžařském středisku. Původně měla práce trvat do konce března. Během pár hodin se ale situace dramaticky změnila.

Preventivní kontrola proti koronaviru na Folmavě. | Foto: Deník / Petra Kůtová

„Začátkem minulého týdne se začaly odhlašovat zájezdy a vzhledem k situaci v Itálii to nakonec vypadalo, že se zavře v neděli,“ začala líčit. „Pak ale začaly chodit zprávy z domova a všechno bylo jinak. Rodiče volali, že se mám okamžitě vrátit, protože o půlnoci přestanou jezdit vlaky i dálkové linky. Na brigádu jsem totiž odjela vlakem. Pro mě už přijet nemohli, protože byl vydán zákaz cestování. Byly to nervy. Po vyhlášení nouzového stavu mě začaly zahlcovat informace, které se navíc trochu rozcházely, protože se ještě přesně nevědělo, jak to bude s karanténou a podobně. Navíc jsme museli vyřídit všechno kolem ukončení práce, sbalit se, předat ubytování. Bála jsem se, že budou už vyprodané vlaky do Čech,“ popisuje chvíle stresu.