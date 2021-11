Zpátky do pravěku. Účastníci desetikilometrové tratě legendární Jizerské 50 okusí trasu, kterou projížděli první závodníci před více než půl stoletím. Obří akce proběhne 11. až 13. února. Organizátoři navíc znovuotevřeli registrace pro desetikilometrový závod.

Jeho trasa povede od rozcestí U Buku obnovenými cestami na Královku, kde bude připravena občerstvovací stanice. Poté trasa povede směrem k Hraběticím a podél Josefodolské přehrady a přes Hrabětickou louku a Královku zpět. „Tento úsek byl od prvopočátku součástí trasy Jizerské 50 v časech, kdy ještě závod startoval z Hrabětické louky,“ připomněl ředitel obecně prospěšné společnosti Jizerská Martin Kunc. Společnost se každoročně stará o běžkařskou Jizerskou magistrálu, v jejíchž stopách se odehrává i Jizerská 50.

Na desetikilometrovou trať letos může vyběhnout až 1 500 účastníků. Původní počet byl dvojnásobně navýšen právě díky nové trati. V předchozích ročnících se totiž střetávali v jedné stopě závodníci z nejkratší trasy a pětadvacetikilometrového závodu. V rámci připravovaného 55. ročníku Jizerské 50 se tak už nestane. „Nová trasa pojme větší kapacitu závodníků,“ doplnil mluvčí největšího zimního závodu na běžkách v republice Richard Valoušek.

Pořadatelé tak znovuotevřeli registraci na nejkratší trať, původní kapacita 750 účastníků byla zaplněna už v září. „Jsme opravdu rádi, že se trasu tohoto závodu podařilo oddělit od současně probíhajícího závodu na 25 kilometrů, tím navýšit jeho kapacitu a nabídnout tak zážitky z pravé Jizerské dvojnásobnému počtu amatérských běžkařů. Na této trati získávají motivaci už ti nejmenší, kteří často stojí na startu se svými rodiči,“ zmínil výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský. ČT je generálním mediálním partnerem sportovního podniku.

Ti, kteří registraci odkládali a s předstihem nezaplatili parkovné na oficiálních parkovištích v Bedřichově, mají problém. V Bedřichově je pro parkování omezená kapacita, a na poslední den závodů, tedy neděli 13. února, je už zcela vyprodané. Do horské obce pak zbývá jediná cesta, a to autobusem. „Nikdo nemusí mít obavy, že by se nedostal na start závodu. Z Liberce i Jablonce pojede do Bedřichova posílená autobusová doprava, kterou mají závodníci v sobotu i v neděli zdarma. Účastníci obdrží jízdenku na autobus přímo ve startovním balíčku,“ popsal Valoušek.

Obec Bedřichov v uplynulých letech zažívala velké dopravní kolapsy, a to nejen během konání nejmasovějšího běžkařského závodu v Česku. Policisté kvůli návalu turistů uzavírali v zimě roku 2019 hned několikrát příjezdové silnice do Bedřichova. Na podzim poté obec výrazně zdražila parkování. Zdražení nastalo jednak kvůli investicím do běžkařského stadionu, jednak kvůli zmíněným dopravním komplikacím. „Chceme lidi donutit, aby více využívali autobusy veřejné dopravy, když už máme na stadionu vybudovaný prostor, kde se mohou v suchu převléknout,“ vysvětlil starosta Bedřichova Petr Holub.

Poslední ročník legendárního závodu se kvůli opatřením proti šíření koronaviru konal jen virtuálně. Nakonec se aktivně zapojilo 2 671 závodníků ve 28 zemích světa. „Ale i nám scházela atmosféra, kterou tak dobře známe z bedřichovského stadionu, když se tam všichni setkáme,“ povzdechl si Valoušek. V Jizerských horách přitom panovala zima, jaká dlouho ne. Sníh rozhodně nechyběl, jak tomu bývalo v minulých letech. Snad příští rok? „Myslíme, že virtuálního závodění za poslední rok bylo už dost a pevně věříme, že 55. ročník legendárního závodu v běhu na lyžích budeme moct uspořádat tak, jak jsme byli zvyklí v předchozích letech. Těšíme se na hromadný start na stadionu v Bedřichově a budeme doufat, že sněhové podmínky budou stejně ideální jako poslední zimu,“ těší se za organizátory závodu David Douša z agentury Raul.