V doprovodu primáře oddělení ARO Martina Bartoně vcházím do tmavé chodbičky. Tady mi primář osobně uváže zdravotnický oblek a pouští mne do prostorů oddělení. Leží tu pacienti s těžkým průběhem nemoci Covid-19. „V současné době máme intenzivními lůžky obsazeny již tři podlaží pavilonu intenzivní péče. Zrovna dnes (4. března) odpoledne jsme ztratili jednu pacientku,“ vypráví tichým hlasem primář.

Ostatně, tady ticho panuje. Jen sem tam sestra, která má zrovna službu ve službě, projde z kóje do kóje, zkontroluje přístroje, pacientům, kteří mohou pít, podá vodu nebo džus. Pokud něco potřebuje, hlásí svůj požadavek do kukaně na předsálí ostatnímu personálu. A v rohu jednotky hučí přístroj, na který je napojena pacientka v obzvláště vážném stavu. Zbytek ošetřujícího personálu monitoruje životní funkce pacientů přes monitory počítačů za pultem, který teď kvůli plexisklu vypadá jako kukaň.

Na oddělení ve čtvrtek 4. března odpoledne leželo 20 pacientů. Na odděleních, kde leží pacienti s mírnějším, přesto složitým, průběhem, se jen ve středu 3. března vystřídalo 10 pacientů. „A k nám tři,“ doplnil Martin Bartoň.

Vlastně má personál štěstí v neštěstí, vždyť oddělení se jen před rokem přestěhovalo do zbrusu nového pavilonu intenzivní péče, který vyrostl v areálu nemocnice. „Péče o nakažené koronavirem je dalece složitější, před prací si musíme obléci ochranné oděvy, takzvané overaly, respirátor, štít, brýle, rukavice, gumové boty. Je to velká změna,“ popsal primář.



Jako největší komplikaci onemocnění Covid-19 považuje zápaly plic. „Ty nálezy na snímcích byly a jsou naprosto hrozné. Pacienti se nemohou nadechnout, dusí se, což je pro ně velice nepříjemné, protože dušení je jeden z nejnepříjemnějších pocitů, jaký může člověk zažít, přivádí ho do stavu velké úzkosti.“



„Situace je jednoznačně horší než v listopadu. Maximum jsme měli maximálně sedmnáct obsazených lůžek, včerejších jednadvacet je rekord,“ doplnil primář ARO. Ve čtvrtek odpoledne v Nemocnici Jablonec tak zbývala pouhopouhá dvě lůžka intenzivní péče pro covid pacienty.

Trochu se zlepšila dostupnost personálu, z kmenových zaměstnanců oddělení jsou všichni zdraví. „Tady podle mého výrazně zabodovalo očkování, máme na odděleních intenzivní péče skoro stoprocentní stav. Jak ale případů přibývá, začínají chybět zdravotní sestry,“ poznamenal Martin Bartoň.



I proto nemocnice ve čtvrtek vyhlásila výzvu vůči zdravotním sestrám v důchodu nebo v ambulancích. „Prosíme všechny sestry, které někdy v nemocnici pracovaly a nyní jsou v důchodu, v ambulancích nebo mimo zdravotnictví, aby nám pomohly na našich lůžkových odděleních," vyzval ředitel nemocnice Vít Němeček. V případě zájmu mají sestry kontaktovat hlavní sestru nemocnice Jitku Řehořovou na telefonním čísle 724 031 009 nebo mailem na adrese rehorova@nemjbc.cz.



Primář mi po nějaké době zase pomáhá ze zdravotnického obleku. „Není to legrace. Lidé musí vědět, že jsme na pokraji sil. Měli by pochopit, že musí dodržovat opatření, jinak může hrozit, že nebudeme zvládat nápory pacientů. A nemyslete si, že Covid-19 zasáhne jen seniory. Zrovna teď bojuje na oddělení v patře nad námi pacientka ročník 1970, tedy čerstvá padesátnice,“ dodal opět v tmavé chodbičce před oddělením.