Starosta Hřenska Zdeněk Pánek na archivním snímkuZdroj: Deník/Pech KarelNa co nového se mohou návštěvníci těšit ve Hřensku v nadcházející turistické sezoně?

V současné době pracujeme na přístupové cestě od Mezního můstku k dolnímu přístavišti v Divoké soutěsce, na kterou jsme dostali od Státního fondu životního prostředí tři miliony korun, celkem za opravu zaplatíme 4,8 milionu. Díky tomu obnovíme 550 metrů dlouhý úsek včetně úpravy cesty a výměny kovového zábradlí za dřevěné jako je to v galerii. Hotové by to mělo být do hlavní turistické sezony. Uspěli jsme také s žádostí na obnovu zábradlí v Edmundově soutěsce od tunelu až po horní nástupiště. Získali jsme více než jeden milion korun, dohromady to vyjde na necelých 1,3 milionu. Letos tak dojde k úplné obnově všech cest a zábradlí v Edmundově a Divoké soutěsce. Takže už tam nebudou žádné železné prvky, ale pouze dřevěné.

Vy jste jen pro tento rok získali na dotacích čtyři miliony korun. Zaměřujete se na získávání dotací?

Snažíme se. Projektům věnujeme velkou pozornost, především přípravným pracím. Myslím si, že je máme tak kvalitně připravené, že jsou Státním fondem pro životní prostředí schválené.

Hlavně trpělivě. V Edmundově soutěsce začalo čištění posprejované skály

Jaký je stav lesů v okolí soutěsek? Loni zde musela správa národního parku ve spolupráci se Hřenskem pokácet řadu souší.

Kácet se bude i letos. Byli jsme opět požádáni jako obec, abychom ty stromy, které spadnou na cestu nebo do plavební dráhy, rozřezali a dostali je ze soutěsek. Chceme, aby to bylo do zahájení turistické sezony hotové a lidé nebyli nijak omezeni na svém pohybu nebo bezpečnosti. Loni nás to vyšlo na dva miliony korun. Letos nevím zatím přesně, co po nás bude správa chtít. Počítám ale s tím, že by se to mohlo pohybovat okolo milionu korun. To je poměrně velký zásah do našeho rozpočtu.

Zdroj: DeníkVe Hřensku se uvažuje o vybudování nového navigačního systému, který využijí především návštěvníci Českého Švýcarska. Jak je tento záměr daleko?

Bylo u nás poměrně velké setkání zabývající se touto problematikou. My jsme vzniku nového navigačního systému nakloněni, protože se tím všechno zjednoduší a lidé se tu lépe zorientují. Připravujeme také nové zastávky autobusů, které budou mít jednotný design ve Hřensku, na Mezní Louce a na Mezné. Ty bychom chtěli udělat ještě letos, to nejsou tak velké náklady.

Chystáte letos ještě další investice?

V budově obecního úřadu ve třetím podlaží se předělává služební byt na zasedací místnost pro zastupitelstvo a obřadní síň. Kromě toho předěláváme školu na zázemí pro malé hasiče, kteří zde budou mít odpovídající kvalitní zázemí. Tihle malí hasiči, kterých máme asi třicet a jezdí k nám i z okolních obcí, se jednou stanou velkými. Ze zkušeností víme, že bez hasičů se neobejdeme.

Soutěsky v Českém Švýcarsku loni drtil covid. Hřensko počítá milionové ztráty

Hřensko je spojené s turistickým ruchem, příjmy z něj tvoří velkou část rozpočtu. Neohrozil loňský výpadek, kdy v porovnání s běžnými lety dorazila do soutěsek polovina návštěvníků, investice obce?

Museli jsme pozastavit některé zamýšlené projekty, především sportoviště na Mezné. To bude stát šest až sedm milionů korun. Letos chceme udělat studii, případně oslovit architekta, který by nám pomohl s podobou tohoto sportoviště. Nebýt loňského roku, tak jsme dnes už výrazně dál. Museli jsme to ale přibrzdit, protože jsme nechtěli ohrozit řádný chod obce.