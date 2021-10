Jako se předtím loučil s Plzní brankář Dominik Furch vítězně, stejně do branky Indiánů vjel poprvé po překonání nemoci z léta Miroslav Svoboda. Hokejová Škodovka se Svobodou v sestavě porazila v 11. extraligovém kole doma Liberec 3:1 a po třetí výhře za tři body si zase polepšila v tabulce. Vítěznou ránu vypálil už ve druhé třetině obránce Jiříček. Naopak vicemistři ze severu Čech museli spolknout šestou porážku po sobě.

Hokej na krásu to v nedělním večeru rozhodně nebyl, spíš boj o každou píď ledu. Hosté ve snaze zlomit černou sérii začali zostra a Svoboda zažíval horkou premiéru. Už po sedmi sekundách boje vyhodil puk mimo led, Škodovka však oslabení ubránila. Živější byli dál Tygři a domácí ohrožovali libereckého Pavelku ojediněle. Jako když Schleiss napálil puk před klec hostů, atakovaný Kodýtek však nestihl zakončit. To Liberečtí byli úspěšnější. Klepišovu střelu ještě gólman kryl, ale puk neudržel a nekrytý Najman neměl problém trefit z dorážky odkrytou bránu.

Vedení šelmám však dlouho nevydrželo. Indiáni jen minutu poté bleskově zúročili první přesilovku, když Mertlovu pobídku do brány zametl Dzierkals. Vyrovnaný stav vydržel i po plzeňské chybě v útočném pásmu, kdy rychlý protiútok hostů vyřešil Svoboda.

V úvodu druhé třetiny pak k sólu nasadil domácí Malát, mířil sice těsně vedle, ale to už byla Plzeň zase pevněji v sedle. Výrazně přidala, tlačila se do šancí, ale gól si znovu jen tři tisícovky diváků zakřičely až po polovině utkání. Zkušené střelce zastoupil mladíček v obraně Jiříček bombou od modré. Přes pokračující tlak Škodovka uklidňující třetí zásah nepřidala a před druhou pauzou mohli naopak srovnat hosté. Svoboda však najíždějícího Faško-Rudáše vychytal.

Hned na začátku třetí dvacetiminutovky se pak štěstí přiklonilo na stranu aktivnější Škodovky. Martin Lang hledal před brankou hostů Dzierkalse a puk si bruslí do vlastní dítě srazil bránící Vitásek. Svoboda se znovu blýskl při Rosandičově zakončení, kdy se ještě stihl natáhnout a zabránil jisté pohromě. A pak se zase víc rodily šance Indiánů. Jenže na Pavelku po brejku nevyzrál Kuťák a definitivu v souboji proti svým bývalým spoluhráčům nepřidal ani exliberecký Bulíř. Hosté ještě riskli hru v šesti bez gólmana, jenže Škodovka je už k ničemu nepustila. Naopak Graňák orazítkoval tyčku opuštěné liberecké brány a pak už mohly naplno vypuknout vítězné oslavy Indiánů.

Hlasy trenérů:

Miloš Říha (Plzeň): „První třetina byla z naší strany špatná, nehráli jsme to, na co jsme se připravovali. Možná to bylo i tím, že jsme měli v pátek kvůli přeloženému utkání pauzu. Takticky to tam nebylo v pořádku a podobný byl ještě začátek druhé třetiny. Poté jsme si ale dali říct a měli jsme tam minimálně deset minut stálý tlak. Rozhodující moment v utkání byl ale až šťastný gól na 3:1. Soupeř pak sice měl nějaké šance, ale nás podržel Míra Svoboda. Vítězství šel naproti celý tým a musím kluky pochválit."

Patrik Augusta (Liberec): „My jsme odehráli velice dobrou třetinu a trošku nás mrzí ten gól, který jsme inkasovali v oslabení. Vůbec se nám nepovedla druhé třetina, kde soupeř přidal na forčekingu a my jsme prohrávali osobní souboje. Plzeň pak šla do vedení, což nám v naší situaci příliš nepomohlo.Ve třetí třetině jsme se to snažili nakopnout, nicméně jsme hned inkasovali nešťastný gól. I potom jsme měli ještě nějaké šance, jenže nic z toho nebylo a hlavně si vůbec nepomůžeme v přesilových hrách."

Škoda Plzeň – Bílí tygři Liberec 3:1

Třetiny: 1:1, 1:0, 1:0. Branky a nahrávky: 14. Dzierkals (Mertl, Kantner), 31. Jiříček (Graňák, Bulíř), 42. M. Lang – 13. A. Najman (Faško-Rudáš, Klepiš). Rozhodčí: Hradil, Horák – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 3098.

HC Škoda Plzeň: Mi. Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl, V. Lang – Kantner, Kodýtek, Schleiss – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Malát, F. Přikryl, Kuťák.

Bílí Tygři Liberec: J. Pavelka – L. Šmíd, Melancon, Vitásek, M. Rosandić, Derner, M. Ivan, Štibingr – Birner Filippi, Ordoš – J. Vlach, Gríger, M. Zachar – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – Rychlovský, P. Jelínek, J. Šír.