Třetím rokem propojila česká herečka svou letní dovolenou, jejíž část tráví na chalupě na Českolipsku, s průvodcovstvím na zámku v Zákupech. Tento nápad se zrodil před dvěma lety v době epidemie koronaviru, která uzavřela divadla a omezila kulturní život. „Nejdřív jsem myslela, že to bude na jednu sezónu. Pak jsem si řekla, že když jsem se už to vše naučila, byla by škoda to nevyužít. Navíc jsem typ člověka, co nevydrží nic nedělat, a to i během dovolené,“ řekla Dolinová.