Nevládní nezisková organizace Člověk v tísni má široký záběr a snaží se pomáhat všude tam, kde je to potřeba. Jedna z jeho regionálních poboček sídlí i v Liberci. V ní působí i Hana Dostálová. „Když jsem začínala, ani jsem netušila, jak moc mě ta práce bude bavit,“ svěřila se v rozhovoru pro Týdeník Liberecko.

V Člověku v tísni pracujete jako koordinátorka vzdělávacích služeb. Můžete prosím přiblížit náplň své práce?

Mám na starosti všechny vzdělávací služby naší pobočky a tým pracovníků. V Liberci provozujeme předškolní klub určený pro děti, které z jakéhokoliv důvodu nedosáhnou na školku, nebo potřebují individuálnější přístup. Doháníme leccos tak, aby děti mohly bezproblémově nastoupit do povinného předškolního roku a poté zvládly školní docházku.

Co dalšího máte na práci?

Dále se věnujeme doučování dětí, které mají potíže ve škole, a nedostává se jim doma adekvátní podpory. Tuto službu poskytujeme v Liberci, na Frýdlantsku (Frýdlant, Nové Město pod Smrkem) a od letošního října se, po projektové pauze, vracíme do Hrádku nad Nisou.

Jak vyhledáváte děti, kteří potřebují pomoci?

Zájemci přicházejí sami, my je nevyhledáváme. Naopak máme obrovský převis, obsáhlé čekací listiny a právě s pomocí dobrovolníků se snažíme rozšiřovat kapacity. Převážně se jedná o lidi ve finanční nouzi, mající nízké vzdělání či nesoucí na svých bedrech řadu jiných problémů.

Proč je důležité, aby vás oslovili oni?

To, že přijdou sami, je pro nás prvotní zárukou spolupráce z jejich strany. Že si nechají poradit, pustí doučovatele do domácnosti a jsou ochotni na sobě pracovat. Takové úkony, jako pomoc s domácími úkoly, vytvoření pracovního místa pro dítě, kde by se mohlo v klidu učit či podepsání žákovské knížky, které se nám zdají normální, nejsou v těchto domácnostech běžné. Dovysvětlení látky nebo třeba kontrola elektronické žákovské bývá také velká překážka.

Co se děje dál?

Pokud máme kapacitu my pracovníci nebo se podaří najít vhodný dobrovolník, sejdeme se s rodinou osobně. Proběhne úvodní rozhovor, kdy si projdeme konkrétní problémy a snažíme se zjistit, co je nejvíce potřeba, případně jestli rodina skutečně naši pomoc opravdu potřebuje. Vyptáváme se nejen na školu.

Co je vaším cílem?

Cílem není jen ten tah na branku v podobě zlepšení prospěchu, ale i rozšíření obzorů dítěte. Často znají jen školu a domov, nenavštěvují žádné kroužky a chybí jim sociální interakce, což se jim snažíme vynahradit v rámci různých projektů. Nechceme suplovat klasickou školní nalejvárnu. Často pracujeme s dětmi mající poruchy soustředění, ADHD, posudky z pedagogicko-psychologické poradny či individuální vzdělávací plány, proto se snažíme o pedagogičtější přístup zábavnou formu doučování. Výsledkem by mělo být nejen zlepšení známek, ale i větší motivace dítěte ke vzdělání, podpora jeho sebevědomí a samostatnosti.

Je průběh doučování něčím podmíněn?

„Zakázka doučování“ se uzavírá na školní rok. Je zde řada indikátorů, které musíme sledovat a splňovat mantinely nám udává zdroj (projekt, interní zdroje, dárci). Tím máme dané kapacity, délku doučování, případně šíři podpory. Některé projekty umožňují podpořit děti v zájmové aktivitě a pomoci rodině financovat nějaký kroužek. Existuje aktivita „Starší kamarád“, díky níž může dobrovolník a dítě vyrazit kamkoliv na výlet s vzdělávacím přesahem, naopak některé projekty se omezují na doučování.

Jak se k samotnému doučování staví děti?

Jsou naprosto báječné! Ve valné většině se na samotné doučování velmi těší, jsou rády, že se naučí něco nového a cítí vděk za to, že jim někdo pomáhá. Navíc se jim pak trochu zvedne sebevědomí a cítí se i ve škole lépe. Samotnou výuku se snažíme prokládat výlety, například do zoo či knihovny, pro ně to je neskutečný zážitek velká část z nich nikde nikdy nebyla. To jsou nejkrásnější okamžiky práce a ta nejpozitivnější zpětná vazba, alespoň co se mých zkušeností týká.

Jaká je frekvence doučování?

Musí proběhnout minimálně jednou týdně v délce dvou vyučovacích hodin, tedy hodinu a půl. Dobrovolníci zůstávají často déle, po skončení výuky s dětmi tráví čas i jinak než učením, například hraním her či povídání. Někteří dobrovolníci chodí navíc menším dětem číst, nebo se jim věnují více, než po nich můžeme chtít třeba formou konverzace v angličtině nebo intenzivnější školní přípravou před velkými písemkami.

V čem vidíte ty největší výhody individuálního doučování?

I když by se skupinové doučování ve škole nebo v kancelářích zdálo jako efektivnější, protože pojme větší množství dětí, dle mého názoru je mnohdy opak pravdou. Individuální působení v rodině zvedá kompetence všem rodinným příslušníkům, motivuje mladší sourozence a v ideálním případě se dostaneme do fáze, kdy nás rodina již nepotřebuje.

Lze se na doučování přihlásit opakovaně?

Když je potřeba, navazujeme spolupráci opakovaně. Do rodin se dochází k menším dětem, starším můžeme nabídnout skupinová doučování nebo třeba Nízkoprahový klub „V Kleci“.

Může se stát, že pokud nenajde dítě po skončení doučování pochopení u rodiny, sklouzne zpět do vyjetých kolejí?

Nejsem žádný sluníčkář, ale dle mých zkušeností jsou děti, se kterými pracujeme, poměrně houževnaté a pokud se podaří nastavit to, že mají vizi a motivaci do budoucna a trošku příznivé klima ve škole, tak vše funguje vcelku dobře i po skončení doučování. Často slýchávám od dětí: „Nechci pít jako táta. Nechci skončit na dávkách. Rád bych pomáhal lidem. Až budu velký, budu …“. Na jednu stranu je to smutné, na stranu druhou jsem za takové věty moc ráda. Ovšem ne vždy se toto samozřejmě podaří.

Máte dostatek dobrovolníků?

Co jsme spustili kampaně na sociálních sítích, tak je zájem o něco větší. Nicméně stále to nestačí, na doučování čeká tři až pět desítek dětí. Bez dobrovolníků bychom neodučili ani polovinu… V Liberci představuje velkou výhodu vysoká škola a několik středních škol, kdy si studenti mohou u nás splnit pedagogickou praxi.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Tou nejdůležitější podmínkou je trestní bezúhonnost a pak to, zda se tomu chce člověk opravdu věnovat. Zájemce seznámíme se všemi povinnostmi, jaké doučování obnáší. Od obtížné komunikace s rodinou přes nedostatečné zázemí až po administrativní úkony. Pokud to vše ustojí, jedná se většinou o správného člověka! Pak s ním jdeme společně na první dvě až tři schůzky k rodině, kdy si vedení doučování postupně přebírá a v okamžiku, kdy se dostatečně seznámí s dítětem a rodinou, a je si jistý, že to zvládne, chodí už sám. My pak čas od času přijdeme na náslech.

Lze určit, jaký typ lidí převažuje mezi dobrovolníky?

Moje dobrovolnická skupina je pestrá směsice lidí různého pohlaví, věku, vzdělání a zájmů. Pomáhají studenti, důchodci, lidé pracující na směny, lékaři, rodiče tří až čtyř dětí a řada dalších. Pojí je snaha pomoci.

Vy sama se věnujete ještě doučování?

Primárně se věnuji koordinování vzdělávací činnosti, ale na částečný úvazek mi zůstaly děti v přímé práci. Jsem ráda, že mohu zůstat v přímém kontaktu s prací, za kterou mám zodpovědnost.

Jak vás osud zavál do Člověka v tísni?

Před nástupem jsem podnikala jako OSVČ, ale nemám úplně podnikatelského ducha a časem negativa nejistoty převážila nad svobodou volné nohy. Vždy jsem měla vztah k dětem a učení. Léta působím jako trenér, děti jsem hlídala a doučovala. Zareagovala jsem na inzerát na pozici doučovatele do neziskovky téměř bez rozmyslu, jako malý základ živobytí. Netušila jsem, jak moc mě to bude nakonec bavit a těšit a kam se to vyvine.

Předpokládám, že tato práce ale není pro každého…

V prvé řadě musí člověka prostě bavit, to lidi v Člověku v tísni spojuje. Jedná se o náročnou práci, ke které musíte mít vztah a mít to rád, ale zároveň si vytvořit hranice a oddělit pracovní a soukromý život. Nebrat si ty příběhy, které jsou často kruté, domů, to pak hrozí rychlé vyhoření. Na druhou stranu tato práce vyžaduje i značný podíl empatie a porozumění. Tyto dvě strany mince musí být vyrovnané.

Je pro vás osobně těžké vymezit si hranice?

Odpoledne se věnuji druhé práci trénování dětí, a to člověk musí rychle přepnout a soustředit se, jinak živou hodinu s 25 špunty neutáhne. Také mám rituál, že ráda chodím pěšky mám tak prostor k přemýšlení a uzavření si pracovního dne. Doma se snažím minimálně už se tím netrápit. Pokud mě napadne nějaký nápad na akci, postup ve složitém případu dítěte nebo třeba objevím hezký vzdělávací web, udělám si poznámku do diáře na druhý den.

Pamatujete si na nějaký příběh, který vás opravdu zasáhl?

Těch hlubokých lidských příběhů je poměrně hodně a pracovníka zasáhnou. Já osobně mám nejvíc radost, že mohu pomoci dítěti, které má za sebou ošklivé věci. Vzpomínám na rodinu, na které jsem se zaučovala. Bydlela na liberecké ubytovně, v jedné místnosti žilo jedenáct lidí. Doučovala jsem dvě děti, které byly skvělé, zvídavé, ale nespolupracovala škola. Děti dostaly automaticky nálepku „z nefungující rodiny“, přesto se s ní snažily bojovat. Pokaždé mě vyhlížely.

Hana DOSTÁLOVÁ

• Narodila se 17. června 1991 v Liberci, kde dosud bydlí.

• Vystudovala Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova.

• Mezi její zájmy patří sport především karate, kterému se věnuje už 21 let, příroda, malování