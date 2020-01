Prvenství ve fotosoutěži ankety Alej roku získal snímek Valdštejnské aleje v Zahrádkách od Miloslava Janovského. Rozhodli o tom patroni, kteří vybírali z fotografií nominovaných alejí.

Porotce nejvíce zaujal snímek lipové aleje vedoucí od zámku v Zahrádkách, kterou v 17. století založil Albrecht z Valdštejna. Autor vítězného snímku se může těšit na digitální zrcadlovku. „Ankety Alej roku se účastním pravidelně pět let. Jako amatérský fotograf fotím přírodu a krajinu, do které stromy a aleje patří a oživují ji. Lipová alej v Zahrádkách mě zaujala před mnoha lety při cestě do Českého Švýcarska,“ uvedl vítěz. Druhé místo obsadil snímek lipové aleje u hradu Veveří na Brněnsku od Zdeňka Adlera.