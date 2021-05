Podle velitele zásahu Libora Dymeše z Hasičského záchranného sboru Správy železnic, který s kolegy a technikou přijeli z Liberce, do 25 metrů výšky vzrostlý strom ohrožoval bezpečnost provozu na trati. Hasiči z plošiny nejprve ořezávali větve, pak kolem kmene upoutali lano a za pomoci vyprošťovacího automobilu kmen nasměrovali do místa zvoleného dopadu.

Podle Dymeše jim úkol předala správa trati. „Vyrozumí nás na co si netroufnou sami, my jsme na to vybaveni, máme lepší techniku. Děláme to tak běžně,“ řekl profesionální hasič. „Praskliny stromu odhalili pochůzkáři na trati, ovázali ho a čekali jsme na sucho, abychom sem do terénu mohli najet a nezapadli,“ dodal Dymeš.