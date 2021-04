Pracovníci zámku v čele s kastelánem Vladimírem Treglem ale nezahálejí a prostory připravují na návštěvnický provoz. Kdy však k otevření dojde, není zatím jasné. Loni se kvůli koronaviru zámky otevřely až na konci května. Kastelán předpokládá, že letos by tomu mohlo být podobně.

„Nicméně děláme vše pro to, abychom mohli případně otevřít už na začátku května, protože štěstí přeje připraveným,“ poznamenal Tregl.

Lidé, kteří na státní zámek do Zákup zavítají, se mohou těšit i na řadu novinek. Patří mezi ně například nově zrestaurované předměty, které byly kvůli špatnému stavu uloženy v depozitáři a nyní obohatí prohlídkové trasy. V prvním patře zámku prokoukla také původně holá chodba. Návštěvníci v ní nově uvidí lovecké trofeje, rytiny s loveckou tematikou či dobové vycpaniny zvířat.

„Novinkou, která měla platit už od loňského roku, kdy jsem do funkce kastelána nastoupil, je také celoroční provoz. Ta se ale kvůli epidemii nepodařila zrealizovat,“ uvedl Tregl a připomněl, že zámek je z nařízení vlády uzavřen už od 12. října.

Během zimních měsíců však nebudou přístupné všechny prohlídkové trasy. Mimořádně cenné historické interiéry s původními prvky jako jsou výmalba, závěsy v oknech, potahy na židlích či tapety z roku 1850, totiž celoročním provozem trpí.

„K zimnímu provozu jsme vybrali místnosti, které nejsou tak choulostivé. To ale neznamená, že by byly nezajímavé. Otevřená bude například zámecká kaple, ve které se 1. července oženil následník trůnu František Ferdinand d'Este s Žofií Chotkovou, jež byli o čtrnáct let později zabiti při atentátu v Sarajevu,“ přiblížil kastelán s tím, že kratší bude v zimě i otevírací doba a sníží se četnost prohlídek.

V těchto dnech musí lidé oželet také návštěvu zámeckého parku, který je jinak otevřený od dubna do října. Stavební firma přes celý park právě kope kanalizaci pro barokní hospodářský dvůr, jehož jižní křídlo nyní prochází rekonstrukcí. Podle Vladimíra Tregla je park uzavřený s ohledem na bezpečí návštěvníků a opět se otevře nejspíš ve středu 14. dubna.

Kromě oprav hospodářského dvora se řemeslníci v současné době činí také na opravě krovu a střechy na jižním a západním křídle hlavní zámecké budovy. Zbylé dvě jsou už po opravách.

Oblíbenou atrakcí a maskotem zámku byl dlouhá léta medvěd Medoušek. Po jeho smrti na začátku loňského ledna, zámek chvíli uvažoval o pořízení medvěda nového. Pozvaný odborník Václav Chaloupek, známý z večerníčkových „medvědích příběhů“, však do stávajícího výběhu dalšího huňáče umístit nedoporučil. Medvědárium je totiž situované na jih a zvíře tak v létě kvůli horku trávilo většinu dne zalezlé v brlohu schované před sluncem.

Zámecký příkop ale s odchodem Medouška neosiřel. Novými obyvatelkami se staly holandské zakrslé kozy. „V budoucnu chceme kozy přestěhovat do zrekonstruovaného hospodářského dvora. V plánu je, že tam k nim přibudou také další drobná domácí zvířata jako ovce, slepice či králíci, protože dnešní děti často ani neví, jak taková zvířata vypadají a znají je pouze z knížek a televize,“ doplnil kastelán.