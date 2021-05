„Jeď rovně, rovně, hezký… Máš dobrou rychlost, tebe to asi poslechne, narovnej volant, jeď bez brzdy. Spojka, volant, ještě ho srovnej…“ Tak ve čtvrtek 6. května naváděl instruktor Petr Zelinka začínající řidiče na vodou zkropenou zatáčku Autodromu v Sosnové. „Já je tady učím jet a reagovat na smyk bez využití těch elektronik jako ABS a ESP, protože ty také nemusíme mít pokaždé k dispozici,“ řekl Zelinka.

Téměř celý den se zde věnoval dvěma desítkám mladých držitelů řidičského oprávnění a jejich rodičů, kteří se sem přihlásili do projektu Start Driving 2021. Ten navazuje na stejnojmenný program z minulých dvou let. Zaměřuje se na zdokonalovací výcvik začínajících řidičů skupiny B s ohledem na zkušenosti z rakouského systému vzdělávání řidičů.

Mysleli i na rodiče začínajících šoférů

„Novinkou letošního roku je rozšíření o vzdělávací aktivity učitelů autoškol a rodičů mladých začínajících řidičů,“ upozornil spoluautor projektu a předseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička. Podle něj do projektu přizvali rodiče nejmladších řidičů z důvodu, že jsou to právě rodiče, kteří berou otázky bezpečnosti provozu vážně a záleží jim na tom, aby se jejich dětem v autě nic nestalo. „V osmnácti letech si otázku bezpečí téměř neuvědomují, nekladou na ni důraz. Naopak rodičům záleží na věcech, jako kam půjde jejich potomek do autoškoly, zda si umění řídit prohloubí na polygonu, zda absolvuje jízdu po dálnici a tak dále,“ řekl Horčička.

Jak zdůraznil, novopečení řidiči a řidiči ve věku od 18 do 24 let jsou nejrizikovější skupinou, která u nás způsobí velké procento smrtelných havárií. „Účastníci bezplatných zdokonalovacích kurzů se seznámí s pokročilými technikami řízení a také klíčovými zásadami dopravní psychologie,“ připomněl Horčička. Podle něj se nejedná pouze o kurz na autodromu, ale o kombinaci různých střípků vzdělávacích aktivit zapadajících do mozaiky bezpečné jízdy.

Kurzu se zúčastnila i devatenáctiletá Tereza, která má řidičský průkaz zhruba jeden rok. „Přihlásila jsem se, abych se naučila pořádně řídit, o akci mně řekl otec. Při některých situacích jako projíždění zatáčkou na vodě jsem neměla zrovna úplně příjemný pocit,“ vylíčila.

Část z rodičů začínajících šoférů se programu také účastnila a získala spoustu podrobných a zajímavých informací zejména od týmu dopravních policistů, zástupců center bezpečné jízdy nebo profesionálních hasičů, kteří odpoledne předvedli, jak umí vyprostit zraněného člověka z havarovaného superbu.

Zásah hasičů

Zdroj: Petr Pokorný

„Jsem tady, protože se chci více rozjezdit. Řidičák mám čerstvý a toto školení mi přijde jako dobrá příležitost naučit se zvládat v klidu krizové situace, které mohou na silnici nastat,“ řekla další z účastnic kurzu Adéla Jordová, která řídila starší fabii.

S dcerou byl v Sosnové i Karel Nováček. „Dceru při řízení v ostrém provozu občas napomenu, řeknu svůj názor, ale je to ženská, a tak mě uvede do patřičných mezí. Teď je ale ráda, že jsme se přihlásili. Tato praktická zkušenost jí bude k užitku,“ poznamenal otec mladé řidičky.

Podle ředitele dopravní policie Jiřího Zlého, který se přijel do Sosnové podívat, je dlouholetý systém autoškolství v zemi prakticky nevyhovující a je potřeba ho změnit. „Produkujeme pouze držitele řidičských oprávnění. Absolventi mají za sebou jen 28 hodin jízdy a nějaké základy teorie, dá-li se to tak nazvat, což je žalostně málo. Chybou systému je, že legislativa zatím nedává možnost jakéhokoliv povinného dalšího vzdělávání,“ prohlásil Zlý. „Dobrým příkladem je nám sousední Rakousko,“ dodal.

Dopravní policie by proto ráda přispěla k modernizaci současného zastaralého systému tak, aby i alternativa, jaká je u sousedů, byla i v ČR. Podle Zlého se člověk získáním řidičského průkazu v žádném případě nestává zkušeným řidičem, nemá žádné návyky a dovednosti, jak zvládnout různá úskalí v silničním provozu. „Statistika nehod je bohužel neúprosná, proto projekt Start Driving považuji za velice přínosný. Dosavadní průběh mě mile překvapil i v tom, že je obrovský zájem ze strany nejen mladých řidičů, ale i ze strany jejich rodičů,“ ocenil šéf dopravních policistů.

Pro mnohé z návštěvníků (i hasičů) bylo zničení nového luxusního vozu líto. Leckdo čekal, že k ukázce vyproštění zraněného použijí hasiči nějaké staré auto. „Tato vozidla se stříhají i kvůli tomu, že současné technologie a materiály na výrobu aut jsou jiné, vyvíjejí se. Hasiči se s nimi seznamují, bezpečnostní prvky jsou jiné, a volí proto i nové postupy, které nebyly možné třeba u starých felicií,“ vysvětlil majitel autoškoly Jiří Novotný z Železného Brodu. „Velmi zajímavé v ukázce bylo, jak hasiči nejdříve důkladně zabezpečují havarované vozidlo,“ doplnil.