Už třetí týden putují zásilky z Číny do věznice ve Stráži pod Ralskem. Nákladní auto jich tu každé ráno vyklopí 160 pytlů. V každém z nich se skrývá několik stovek menších i větších zásilek. Dohromady jich je v průměru přes 33 tisíc. Z rampy putují do třídírny uvnitř areálu věznice. Tam už na ně čeká zhruba dvacítka vězňů. „Odsouzení si pytle se zásilkami rozeberou a rozdělují je podle směrovacích čísel jednotlivých míst,“ popsal ředitel věznice Ladislav Blahník.

Věznice ve Stráži pod Ralskem je první ze dvou, které přistoupily na nabídku České pošty. Ta na základě smlouvy zaměstnává zatím čtyři desítky vězňů, do budoucna by byl zájem až o dvojnásobek. Kromě Stráže jsou to lidé, kteří si odpykávají tresty ve věznici v Bělušicích na Mostecku. Tam docházejí přímo do třídírny České pošty, ve Stráži se naopak v poštovní halu proměnily vnitřní prostory vězení. Šanci na výdělek mají tak i odsouzení, kterým bezpečnostní režim nedovoluje práci mimo areál věznice.

HLAVNÍ JE PŘESNOST

Mezi těmi, kdo se každé ráno přesně v sedm hodin postaví ke třídícímu stolu, je i 28letý Tomáš. Od června si tu odpykává 14měsíční trest. „Je to moje první práce ve vězení, náročná není, člověk si jen musí přesně zapamatovat směrová čísla,“ přiblížil. „Hlavní je přesnost, aby zásilky zbytečně neputovaly z jednoho města do druhého,“ doplnil ho o poznání starší kolega Pavel. Oba se k práci přihlásili dobrovolně. Zácvik trvá jeden den a hlavním předpokladem je přesnost a dobrý zrak, který umožní správně přečíst titěrná čísla. Třídí ve stoje, přesto si práci pochvalují. Umožní jim to splácet alespoň část dluhu z trestné činnosti. Za ruční třídění od sedmi do zhruba 14.30 si po odečtení nákladů na vězení vydělají pět a půl tisíce korun měsíčně. „Člověk hlavně nesedí pořád na baráku a při práci taky nemusíte pořád myslet na to, že jste zavřený,“ vysvětlil Tomáš.

V práci pro Českou poštu by chtěl pokračovat i poté, co bude v únoru propuštěn. Pokud se osvědčí. I to je součástí smlouvy, kterou včera ve Stráži pod Ralskem podepsal generální ředitel České pošty Roman Knap s generálním ředitelem Vězeňské služby ČR Petrem Dohnalem. „Pro spolupráci jsme se rozhodli, protože přibývá zásilek z Číny a my hledali volné kapacity,“ zdůvodnil Knap.

Kromě práce za zdmi věznice nabídne zájemcům zaměstnání i po výkonu trestu. Vězni to vítají. „Byl bych moc rád. Je to státní podnik, který přeci jen garantuje lidem stabilní práci,“ slibuje si od budoucnosti Tomáš. Jako zedník se dosud musel spoléhat spíš na sezónní práce a nejistotu.

Česká pošta sice nedávno avizovala postupné ukončení sedmi tisíc pracovních míst, zároveň se ale dlouhodobě potýká s nedostatkem lidí. „V současné chvíli u nás pracuje necelých 30 tisíc zaměstnanců, zhruba osm tisíc jich každým rokem odchází a my musíme nabírat nové. Automatizace bude v budoucnu nutná, ale všechnu ruční práci nenahradí, “ prohlásil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Bezpečnostních rizik se pošta při práci s vězni neobává, a to i přesto, že se na zásilkách setkávají s osobními údaji adresátů. „Při počtu několika stovek zásilek, které jim projdou rukama, není pro nic takového prostor,“ podotkl ředitel strážské věznice Blahník. Zásilky navíc nemohou skrývat ani drogy, zbraně či výbušniny. „Jde o zahraniční zásilky, které se sem dovážejí přímo z letiště, kde procházejí kontrolou, rentgeny projdou také ještě uvnitř věznice,“ doplnil.

PRACUJÍCÍ VĚTŠINA

Ve věznici ve Stráži pod Ralskem v současné době vykonává trest 781 odsouzených, více než polovina z nich pracuje. Podobný stav je podle generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala ve většině českých věznic. „Čísla hovoří za vše, nyní zaměstnáváme 60 procent vězňů, což je nejvyšší počet v celé novodobé historii vězeňské služby,“ upozornil. ČR si podle jeho slov vede v tomto ohledu dobře i v porovnání se zeměmi EU.

Důvodů je hned několik. Kromě nízké nezaměstnanosti i dlouhodobá spolupráce se zaměstnavateli a v neposlední řadě i motivace samotných vězňů. „Zájem o práci je totiž i významným faktorem při podmínečném propuštění,“ uzavřel Dohnal.