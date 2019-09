FOTO: V zimě na běžkách, v létě po svých. Jizerská 50 přilákala 2 396 běžců

Rekordní ročník letní Jizerské 50 je minulostí. Letní počasí přilákalo do srdce Jizerských hor, do Bedřichova, téměř dva a půl tisíce aktivních fanoušků běhu. "Ti se rozdělili na tři dospělé distance a do dětských závodů," popsal mluvčí závodu Richard Valoušek.

Idylické počasí se sluncem nad hlavou běžce nemuselo trápit, ti se totiž jen pár metrů od startu schovali do stínu lesa Jizerských hor. Samotný závod doprovázela parádní atmosféra, plno úsměvů a spokojenost s předvedenými výkony. „Mě to moc bavilo, okolí trasy bylo krásné, užila jsem si to," chválila si v cíli vítězka na 23 km Eva Krchová, která by se ráda v příštím roce kvalifikovala na Letní olympijské hry do Tokia. „Je to můj velký sen. Snad mi pomůže i příprava se seriálem Běhej lesy," dodala talentovaná běžkyně. Mezi muži na stejné trase kraloval Karel Splítek, který 23 km stihl za 1 hodinu a 27 minut. Padesátka přinesla velké překvapení. Tentokrát se z výhry neradoval tradiční vítěz Přemysl Ježek, ale David Vaněk, který s časem 3:24:40 utekl obhájci titulu o 100 vteřin. „Bál jsem se, abych nedostal křeč, ale dopadlo to dobře. Na 40. kilometru jsem se utrhl na špici a pak už před sebe nikoho nepustil," popsal dění na trati vítězný závodník. Mezi ženami se překvapení nekonalo, vítězka Radka Churáňová byla s časem 3:33:56 dokonce třetí i mezi všemi muži. „Běželo se mi krásně, trať mě bavila. Navíc i přes velké horko bylo dost občerstvovaček, takže jsem měla pořád dost energie," konstatovala Churáňová. Na nejkratší 12kilometrové distanci se radovali David Kučera (0:39:21) a Kateřina Kubiasová (0:51:17).

Autor: Jan Sedlák