Obchodní řetězec Billa otevřel první prosincový den novou prodejnu v Turnově. Prodejní plocha přes 960 metrů čtverečních nabídne zákazníkům široký výběr potravin zejména od českých dodavatelů, stejně jako nepotravinový sortiment a drogistické zboží.

Druhá Billa v Turnově přivítala první zákazníky 1. prosince. | Foto: Billa

V sortimentu nechybí ani produkty speciální výživy pro zákazníky s různými výživovými intolerancemi nebo preferencemi. „Těší nás, že můžeme v Turnově otevřít naši druhou prodejnu. Věříme, že v bohaté nabídce kvalitního, čerstvého, sezónního, a lokálního zboží si vybere každý náš zákazník,“ uvedla za obchodní řetězec Billa Dana Bratánková.

VIDEO: Ve Františkově uvařili přes 100 litrů dýňovky. Rozlévala se na náměstí

Otevírací doba je od pondělí do pátku od 7.00 do 21.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 21.00 hodin. Zákazníci zaparkují na celkem 100 parkovacích místech. K dispozici je také vyhrazené parkování pro hendikepované a rodiče s dětmi. Podobně jako ostatní prodejny i ta turnovská disponuje moderními technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. „Ochrana životního prostředí je jedním z našich dlouhodobých cílů a závazků. V nové prodejně proto nabízíme například sáčky k opakovatelnému používání či odnosné tašky z recyklovaného a dále recyklovatelného plastu,“ dodala Bratánková.