„Abyste psa dobře vycvičili, musí od vás cítit, že ho máte rádi. Zároveň ale musíte psovi ukázat, kdo je doma pán,“ řekla pravidelná účastnice Šárka Juhošová.

Na soutěž přijela až z Karlových Varů, se svými třemi psy objíždí voříškiády po celé republice. „Baví nás to a chceme ukázat, co jsme se naučili. Pejsci se také hezky socializují. Odměnou nám jsou výhry v podobě krmení, které mým třem holkám vydrží téměř na celý rok,“ uvedla pyšná majitelka. „Naposledy jsme si přivezli 35 kilo granulí,“ dodala s úsměvem.

Majitelka také prozradila, že svoje fenky cvičí každý den alespoň deset minut formou hry. Ta nejmladší by dokonce v budoucnu měla složit záchranářské zkoušky.

Dvě fenky paní Juhošové pochází z lučanského útulku Dášenka, který přehlídku pejsků každým rokem pořádá. „Dnes už sedmiletou Aidu jsem viděla na stránkách útulku, byla to láska na první pohled. Tehdy jsem kromě černé fenky měla ještě bílou a chyběla jen hnědá, tak nebylo co řešit a rozjela jsem se pro ni,“ zavzpomínala věrná účastnice voříškiád.

Roční Anabela též pochází z Dášenky. Nyní je díky nové majitelce v dobrých rukou. Mohla ale skončit velmi špatně: „Jako čtrnáctidenní ji kdosi prodal Vietnamcům. Bůh ví, jak by dopadla.“

A co fenky v soutěži paní Šárky předvedly? Jak už bylo zmíněno, všechny tři se pravidelně alespoň deset minut učí, tedy zvládají základní povely. Jedenáctiletá Vendy navíc dokáže uklidit rozházené věci do košíku, vrátit mince do kasičky nebo poskládat kroužky na sebe podle velikosti. Ovšem za buřta.

Výhodou Jabloneckého voříška je to, že z něj nikdo neodejde s prázdnou. Pořadatelé vždy vyhlašují první až třetí místo, soutěž ale má spoustu kategorií. Porota, v níž zasedala také redaktorka Deníku, vybírala největšího sympaťáka, šikulu, rošťáka, elegána nebo také největšího cvaldu. A také Deník ocenil „svého“ voříška. Stal se jím šikovný kříženec Miron, kterému povely dávala panička Katarina z Jablonce nad Nisou.

Voříškiáda má také pravidelně VIP hosta. Tentokrát jím byl Rudolf Desenský. Psí psycholog, který rozumí psí duši lépe než kdokoliv jiný. „Primárně učím lidi domluvit se se svými psy,“ řekl Desenský s tím, že na voříškiádě v Jablonci byl poprvé. A kdo se stal tím NEJ voříškem pro rok 2019? Byl jím mladý Akym, který zvládl povely jako „sedni“, „lehni“, prolézání mezi nohama páníčka nebo proběhl tunelem.