Rybník byl celou sobotu zaplněný lidmi a velký zájem byl také o projížďku na lodičkách. "Jsme tu prvně. Dozvěděli jsme se o akci náhodou a tak jsem sbalil celou rodinu a přijeli si užít krásné odpoledne. Vyplatilo se to, určitě se sem musíme vrátit," uvedl Tomáš Marek z Liberce.

"Počasí je nádherné, takže jsme neváhali a vyrazili na Dýňobraní. Byli jsme v Chuchelně už před dvěma lety a byli jsme nadšení my i děti. Je to tu vždy příjemné a obdivovali jsme také nádherný přírodní areál u rybníka, který tu v poslední době vyrostl," řekla Deníku Jana, která dorazila i s rodinou z Vrchlabí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.