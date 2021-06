„Hrad je součástí rozsáhlé nemovité kulturní památky a podle archeologů ho dlouhodobě a viditelně poškozují turisté i vandalové,“ sdělila mluvčí Lesy ČR Eva Jouklová. Kvůli nim postupně zanikají výjimečné středověké relikty architektury v pískovcovém podloží.

Aktuálně probíhají přípravy záchranných prací za účelem dalšího zpřístupnění. „Připravíme zadání projektové dokumentace na instalaci pochozích lávek a výšlapových schodišť a žebříků. Ty zamezí dalšímu poškozování památky. Čeká nás investice v řádu milionů korun,“ nastínil situaci ředitel Oblastního ředitelství Lesů ČR pro severní Čechy Pavel Rus. Termín prací ani otevření objektu nelze zatím odhadnout.

„Mějme prosím k tak cenné nejen kulturní památce naší vlasti úctu a vydržme to, neb těch pár měsíců (případně let) za to opravdu stojí! Jsem rád, že jsem se na tomto nakonec shodl i s oslovenými ,,návštěvníky" kteří se rozhodli, že i přes uvedené důvody hrad stejně zdolají a to doslova,“ uvedl na facebookových stránkách věnovaných Českému ráji jejich zakladatel a správce Karel Hubač.