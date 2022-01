Psychicky otřesení senioři nyní několik dní vstřebávají zážitky z verbálních útoků dvou žen, dcery a vnučky jedné z klientek domova, které sem zavítaly 27. prosince. „Zvažujeme, po konzultaci s městskou policií, podat podnět na přestupkové oddělení magistrátu. To, co se stalo, je za hranou, nepochopitelná událost,“ poznamenal ředitel DD Jablonecké Paseky Jan Sembdner.

Co se stalo? Den po druhém svátku vánočním se na návštěvu ohlásily obě ženy. „Volaly mi, jestli mohou přijít na návštěvu, že přijdou otestované. Samozřejmě jsme souhlasili. Už se nám ale nelíbilo, že chtěly babičku vzít ven. Vše bylo namrzlé, paní už v devadesáti přece jen trpí jistými zdravotními problémy. Ale nehádali jsme se,“ přiblížila vedoucí zdravotního úseku Lenka Hartmanová.

Ženy přišly na návštěvu těsně po poledni a svou příbuznou si nechaly poslat ven. Asi po půlhodině se všechny tři vypravily dovnitř do vestibulu s kavárničkou.

„Tady maminku svlékaly. Neměly roušky. Slušně jsem je požádala, ať si je vezmou, protože v tu chvíli tady v kavárničce bylo asi deset lidí,“ přiblížila recepční domova 77letá M. B.

V tu chvíli naplno vybuchla agresivita dvou mladších žen. „To jsou nepublikovatelná slova, náš personál byl hrubě a vulgárně přirovnáván ke komunistům a fašistům,“ popsala Hartmanová.

Recepční na zážitek jen tak nezapomene. „Byly strašně sprosté, máchaly rukama, až jsem se bála,“ přiblížila. „Jejich starší příbuzná byla v šoku, měla z toho skoro kolaps,“ dodala.

V šoku byli i návštěvníci kavárničky, senioři bydlící v domově. „Bylo to opravdu ošklivé. Zvlášť ta mladší byla úplně hysterická. Jak se otevřely dveře, skoro se o ně přerazila,“ vylíčila Dagmar, jedna z klientek domova. Její přítelkyně Krista byla šokována výrazy, které obě ženy použily. „Mladí umí o fašismu a komunismu povídat, ale nevědí, co to znamená, co to bylo, jinak by si dávali pozor na ústa. Kávu si tady dávám ráda, ale už bych nechtěla něco podobného zažít,“ poznamenala seniorka.

Do hádky se poté vložil jeden z návštěvníků domova, osmapadesátiletý muž, který tu navštívil svou matku. Chtěl vášně obou žen zkrotit. To se mu nepovedlo, ba právě naopak. Obě ženy ho sice následovaly ven, tam ale hádka dostala další rozměr, když mladší z žen na muže začala plivat. Z areálu pak ale obě odešly.

„Pán velmi ochotně souhlasil s tím, že celou věc postoupíme správnímu orgánu. Ať dostanou alespoň pokutu. Aby si uvědomily, že tohle se nedělá. Něco podobného tady už nechci. Máme klientku, která od té doby do kavárničky nechce,“ poznamenala Hartmanová.

V době incidentu byl ředitel zařízení Jan Sembdner nemocný, a tak ho zná jen zprostředkovaně. I tak je z agresivního chování žen šokovaný. „Už na jaře jsme zaznamenali slovní výpady na sociálních sítích. My jako personál sociálního zařízení se snažíme jednat vždy korektně a slušně. Ale tohle už bylo za hranou. Nevím, co ty ženy k takovému jednání vedlo, zda si tak kompenzují to, že jsou odpíračkami, nerozumím tomu,“ přemítal ředitel. „Ona je klientka domova důchodců, s ní máme smluvní vztah a musíme ji chránit a pomoci důstojně dožít zbytek života. Rodina do tohoto našeho vztahu v podstatě nemůže vstupovat,“ doplnil Sembdner.

Agresivní útoky registruje i zdravotnický personál. A to třeba i v Nemocnici Jablonec. „V předchozích vlnách nám lidé zapalovali svíčky, doslova nás oslavovali, to nám dávalo sílu. Teď nás mnoho lidí pomlouvá, jsou vůči nám až zlí. Obdiv se proměnil v agresi. I já jsem se setkala s agresí od příbuzných pacientů. Když jim řekneme, že svého blízkého na ARO prostě nemohou navštívit, někteří nám nadávají. Ale vždyť my je jen chráníme, aby neonemocněli i oni,“ popsala zdravotní sestra Nikola Honsová při prosincové reportáži Deníku.