„Tondo, tohle bude těžké,“ odtušil pětiletý klučina, když se svým kamarádem mířil k Popelce. Čekalo je přebírání fazolí. Předtím už byli u prince Jaroslava, princezny Solimánské, ještě je čekal Bajaja, Šípková Růženka či Sněhurka. Pohádkový les u zámku v Doksech bavil, na cestu se vydaly stovky dětí.

„Paráda. Prošli jsme všechny pohádky, nejlépe mi šlo asi házení na draka. Už mám i odměnu,“ usmíval se po projití pohádkového lesa v zámeckém parku v Doksech osmiletý Pavel Vorák. Podobně se líbil také desetileté Evičce Pokorné. „Byli jsme už u Popelky, dvou princezen a u Bajaji. A už jsem viděla také Bobíka, Fifinku, Myšpulína a Pinďu,“ vyjmenovala znalkyně postavičky z legendárního Čtyřlístku, které jsou s Doksy nerozlučně spjaté. Doksy a jejich okolí jsou totiž předobrazem komiksu, a tak legendární čtyřka nemohla při pohádkovém odpoledni chybět a bavila děti.

V okolí zámku byla pro rodiny s dětmi nachystána spousta zábavy. Hry, atrakce, tvořivé dílničky, divadlo projížďky na koních a další lákadla. Uvnitř zámku probíhaly speciální prohlídky s názvem „Jak se žilo šlechtickým dětem“.

Hlavním lákadlem byla pro děti pohádková cesta zámeckým parkem. U Popelky se společně s holoubky přebíralo, u prince Jaroslava pak bojovalo s hadem. Princezně Solimánské pak děti pomáhaly překonávat písečnou bouři, na dalším stanovišti zavazovaly střevíček.

„U Šípkové Růženky jsem zdobila dort. A u Bajaji se házelo na draka, kterého jsme museli porazit,“ popsal další část cesty Milan Zahrádka, který je u Máchova jezera na dovolené s rodiči. Pak už jen bojoval s hůlkami u čínské princezny a čekalo jej finále u Sněhurky, kde získal odměnu. „Určitě je to skvělý nápad. Moc se nám tady líbí. Pro děti to byla skvělá zábava,“ hodnotila po konci cesty Milena Suchopárová, která do okolí zámku přivedla své dvě dcery.