O půlnoci spadne klec. Trutnovsko sousedící se Semilskem vláda uzavře do izolace kvůli zvýšenému šíření onemocnění Covid-19. Liberecký kraj vypomůže policisty.

Uzávěra přinese komplikace obcím ležícím na rozhraní okresů. To je případ Horní Branné na Semilsku, která leží skoro úplně přesně na cestě mezi Jilemnicí na Semilsku a Vrchlabím na Trutnovsku. Navazuje na ni Dolní Branná, hranice okresu vede přesně mezi oběma slepenými vesnicemi, dům navazuje na dům. „Od zítřka budu moct na souseda jen volat. Je to komedie,“ popsal ve čtvrtek obyvatel jednoho z domů na hranici okresů.

Obě vsi jsou provázané, i když leží každá v jiném okrese i kraji. Uzávěra se netýká cest za prací a do školy. „Mezi obcemi pendlují pracovníci sociálních služeb, to snad bude moci fungovat i za stavu zavřeného Trutnovska,“ sdělil starosta Horní Branné Luboš Zimmermann.

Uzávěra ale není neprodyšná. I když hranice okresu ochrání na 280 policistů, kontroly budou provádět namátkově. Na policisty lidé narazí na 36 stanovištích, především na nejvýznamnějších cestách, a to jak na silnicích, tak i na železnici. „Vybrali jsme ty nejvýznamnější cesty, tři z toho budou na hranici mezi Trutnovskem a Polskem,“ řekl první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Policejní prezídium předpokládá, že krajským policistům pomůžou i jejich kolegové z jiných regionů. „Královéhradeckou policii by mělo posílit 160 policistů z jiných regionů,“ uvedl Vondrášek.

Ze strany Libereckého kraje nebudou policisté podnikat žádná opatření. „Vypomůžeme zřejmě jen policisty, které dočasně převedeme pod Královéhradecký kraj. Uzavírá se Trutnovsko, ne Semilsko,“ zdůraznila mluvčí liberecké krajské policie Jana Světlá.

Horní Branná má ještě jedno specifikum, které dělá lidem vrásky. Železniční zastávka totiž leží až za okrajem Dolní Branné, tedy na území okresu Trutnov. „Musím se dozeptat, jak to bude, v tuhle chvíli to ale neví asi nikdo. Nicméně předpokládám, že lidé budou od vlaku vpuštěni do obce. Lidé tady cestují do Vrchlabí často, hlavně za prací do tamního podniku Škoda,“ přiblížil Zimmermann.

Automobilka uvedla, že pro ty, kteří budou do fabriky jezdit z jiných regionů, chystá potvrzení o zaměstnání, kterým se budou prokazovat při případné silniční kontrole. „Chápeme, že mimořádná epidemiologická situace vyžaduje také mimořádná řešení. Zaměstnanci závodu Škoda Auto ve Vrchlabí se budou prokazovat kartou zaměstnance nebo vydávaným potvrzením o zaměstnání,“ informovala mluvčí automobilky Martina Gillichová.

Za prací do Vrchlabí jezdí i 39letý Mirek. „Jeden den něco tam nahoře rozhodnou a hned to musí platit. O situaci třeba ve vrchlabské nemocnici se ví už kolik dní, mohli uzavírku taky vyhlásit alespoň dva dny dopředu,“ popsal muž, který už kvůli koronaviru změnil zaměstnání. Z číšníka je dnes dělník.

Protože je nedaleko další větší město, a to Jilemnice, místní nepředpokládají, že by museli kvůli izolaci Trutnovska měnit své nákupní zvyky. Alespoň ve většině. „Já bych řekl, že i před uzávěrou jezdila většina lidí na větší nákup do Jilemnice. Marketů je tam dostatek,“ poznamenal starosta.

V Horní Branné, která má cirka 1900 obyvatel, je v současné době 64 aktivních případů onemocnění Covid-19, což je nejvíce od začátku pandemie. „Nemyslím si ale, že jde o nějaké dramatické číslo,“ uzavřel Luboš Zimmermann.