V posledním roce ovlivnil život v obci nejen koronavirus ale také velká voda. Všechny síly pak napnuli ve Višňové, aby stihli dokončit jeden z největších projektů za poslední roky – rekonstrukci zdejšího „Betonku“ u fotbalového hřiště.

Zdroj: DeníkMísto nevzhledných kabin, které už dožily, ve Višňové vznikla nová moderní tribuna, šatny pro sportovce se zázemím a prostor klubu/restaurace, kam se snad brzy vrátí život i štamgasti. Vedení ale chystá i další novinky. Místní budou moci třeba navrhnout vlastní projekty pro zlepšení veřejného prostoru a obec to zaplatí v rámci tzv. participativního rozpočtu.

Jak ovlivnila koronavirová pandemie fungování a život ve Višňové?

Velkou bolestí bylo zrušení všech kulturních akcí, které každoročně našich 13 spolků připravuje. Myslím, že čím dál více pociťujeme to nucené sociální odloučení. Třeba jsme nemohli uspořádat plánované větší vzpomínky na desetileté výročí ničivé povodně. Nemohly proběhnout ani tradiční zábavy ve Vísce a v Předláncích.

Museli jste zrušit nějaké naplánované investice?

Naštěstí jsme žádné rušit nemuseli. Rozhodně největší akcí loňského roku byla rekonstrukce kabin a zázemí na fotbalovém hřišti. Velkou obavu jsme měli, že nebudou moci řemeslníci zhotovitelské firmy v první vlně COVID přijet a začít práci, přitom jsme od počátku byli dotací zavázaní k tomu, že vše musí být hotovo do konce roku, včetně kolaudace. Běžný chod obce spíše zkomplikovaly personální věci související s nebezpečím onemocnění koronavirem.

Jak jste si poradili s velkou vodou, která v létě opět přitekla do Višňové?

Zkušenost a připravenost nám pomohly se zvláště s větší červnovou povodní vypořádat vcelku dobře. Běžná velká voda je tu poměrně častá, takže už víme, co je potřeba prioritně obstarat, ale pořád se učíme, je stále co zlepšovat. Samozřejmě výrazný je i finanční dopad. Letošní tři povodně nás mimo škod jako obec přišly cca na 100 tisíc korun v přímých a personálních výdajích. Oproti připravenému plánu na opravu určitých komunikací, nás velká voda donutila ho změnit a opravit spíše ty, na kterých zanechala škody.

Zdroj: DeníkZa sebou máte dokončení jednoho z největších projektů za poslední roky – Rekonstrukci kabin, zázemí pro sportovce včetně stavby nové tribuny na fotbalovém hřišti ve Višňové. Proč jste se do toho pustili?

Budova kabin a klubovny Betonku byla v neutěšeném stavu, prostě již odžilá. Naši předkové ji postavily v 50. letech minulého století, pak se k ní v 80. letech část přistavěla, od té doby se prováděly jen běžné udržovací práce a nejnutnější opravy. Zvláště elektroinstalace byla dlouhodobě v havarijním stavu, zdi byly plesnivé, chybělo odpovídající sociální zázemí pro veřejnost. Pracovat jsme na tom začali již od roku 2016. Nakonec jsme se rozhodli pro celkovou demolici a stavbu budovy nové. Areál využívají sportovci TJ JISKRA Višňová včetně více jak 40 dětí fotbalové přípravky, místní základní škola a samozřejmě široká veřejnost. Pořádat se tady mohou i další hromadné a kulturní akce, takže využití bude předpokládám velké.

Kolik to stálo?

Stavba vyšla cca na 21 milionů, z toho jsme dostali prostřednictvím spolku TJ JISKRA Višňová dotaci více jak 13,5 milionu korun od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zbytek byl hrazen z rozpočtu obce. Náročná příprava i mnohá složitá jednání se zúročila a osobně to považuji za veliký úspěch a neopakovatelnou příležitost podpořit nejen sport pro širokou veřejnost, ale i turismus a společenský život u nás v obci.

Kdo všechno bude novostavbu využívat? Vrátí se tam i hospoda?

Areál v minulosti ročně navštěvovalo několik tisíc lidí, takže doufáme, že tomu bude i s novým sportovním i veřejným zázemím. Zcela nový prostor kuchyně a restaurace NOVÝ BETONEK chceme pronajmout jako obec přímo, aby se tam zase naplno vrátil společenský život. Současná doba nám paradoxně umožňuje vše zcela dokončit, neuspěchat a nájemce si vybrat o to pečlivěji.

V rámci participativního rozpočtu, který je běžný ve velkých městech, jste se rozhodli letos zapojit místní lidi do rozhodování o tom, co se ve veřejném prostoru postaví nebo zorganizuje ve Višňové a okolí. Co vás k tomu vedlo?

Máte pravdu, že je to spíše fenomén měst. S nápadem více zapojit veřejnost do fungování obce přišel místostarosta Michal Scheidl, který také připravil podrobná pravidla. Cílem je dostat z lidí nápady na úpravu veřejného prostoru a ty pak společně připravit a realizovat. Celkem jsme v letošním rozpočtu obce vyčlenili na tyto projekty 120 tisíc korun. Jde o peníze, které jsme v loňském roce dostali zpět od obalové společnosti za vytřídění 38,4 tun recyklovaného odpadu. Naším záměrem je, aby tato částka byla rozdělena mezi vítězné návrhy a peníze tak zůstaly viditelně v obci. Jeden projekt může být v maximální výši 60 tisíc. Návrhy mohou lidé podávat do konce února. Až se nám tady sejdou, bude prověřena jejich reálnost a následně proběhne veřejné hlasování. Ty nejúspěšnější pak připravíme a uskutečníme.

Co říkáte na kritiku, která zaznívá od místních, že platí ve Višňové jedny z nejvyšších poplatků za odvoz odpadů?

Určitě to tak jednoduše říci nelze. Rozdílné je, že ve Višňové se platí poplatek za sběrnou nádobu a ne místní poplatek za osobu, jak to může být jinde. Ve chvíli, kdy se zásadně změnila výše místního poplatku až na maximálních 1000 Kč za osobu, tak se myslím mění pohled lidí, kteří mají třeba čtyřčlenou rodinu. Ti tak mohou jinde zaplatit až 4.000 Kč za odpady, na rozdíl od čtyřčlené rodiny u nás, která zaplatí maximálně 2.700 Kč za popelnici. Myslím si, že poplatek za sběrnou nádobu je naopak spravedlivější než poplatek na osobu a motivuje občany odpad třídit a snížit tak nutnou frekvenci vývozů. Rozumím ale tomu, že třeba pro jednoho člověka žijícího ve vlastním domě se může zdát částka cca 1.700 Kč za vlastní popelnici vysoká. Loni jsme na poplatcích za odpady vybrali cca 900 tisíc od občanů a zaplatili jsme za svoz a likvidaci odpadu cca 1,2 milionu. Naším cílem v žádném případě není na odpadech vydělávat.

Jaký další projekt vás čeká?

Intenzivně pracujeme na přípravě vybudování Domu seniorů s 10 byty. Již před lety se nám podařilo odkoupit velkou nemovitost bývalého MNV naproti obecnímu úřadu. Teď jsme ve fázi dokončování projektové dokumentace a žádosti o stavební povolení. V březnu pak bude připravena možnost podat žádost o dotaci na Ministerstva pro místní rozvoj.