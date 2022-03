Spousta lidí výzvu podpořila, podpis pod ni připojily tisíce z nich. Za výzvou We must act kromě Dědka stojí také polský podnikatel Wojciech Indyka a český fyzik a emeritní ředitel Ústavu technické a experimentální fyziky v Praze Stanislav Pospíšil. Ze známých osobností se k výzvě připojili například senátoři Marek Hilšer nebo Lukáš Wagenknecht, europoslanec Tomáš Zdechovský či jaderná fyzička Dana Drábová.

Podporu získala výzva i mezi obyvateli Jablonecka. „Dalibor Dědek je podle mého názoru jeden z mála borců, kteří opravdu brání Ukrajinu a její suverenitu. Víc takových chlapů,“ pochválil Martin Bursa z Maršovic. Tichou podporu výzvě z jabloneckých politiků vyjádřil zastupitel a ředitel Městského divadla Jablonec Pavel Žur sdílením odkazu k podpisu na sociálních sítích.

Většina diskutujících se ale proti výzvě spíše vymezila. Mnozí ji vnímají jako provokaci k zahájení třetí světové války. Zvlášť, když historie ukazuje, že nejmovitější lidé utíkají z válečného nebezpečí mezi prvními. „Zapomíná na to, co by uzavření nebe nad UKR znamenalo – nekompromisní vtažení NATO do války s Ruskem, což by mohlo mít násobně, pokud ne fatálně devastační účinek minimálně na celou Evropu,“ prohlásil Martin Ježek z Liberce.

Do diskuze se zapojily tisíce lidí napříč republikou, drtivá většina z nich agresi Ruska vůči Ukrajině odsuzuje, vstoupit aktivně do války ale vnímají jako velké nebezpečí. „Nejsem si vůbec jistá, jestli chci zkoušet, zda Putin myslí svoje výhrůžky použitím jaderných zbraní, v případě, že se do konfliktu zapojí i jiné státy, natož NATO, vážně. Vy v tomhle máte jasno,“ zeptala se někdejší profesionální sportovkyně žijící v Jablonci Zuzana Kocumová.

Lidé se obávají i případného nasazení jaderných zbraní. „Nevím. Říká se tam (ve výzvě We must act – pozn. red.), že když má někdo atomové zbraně, není nedotknutelný. Tím si teda nejsem jistý. Nejsem z toho šťastný, ale obávám se, že tak to zkrátka je ve světě zařízeno,“ poznamenal liberecký zastupitel Jindřich Felcman.

Dalibor Dědek je spolumajitelem jablonecké společnosti Jablotron, předního evropského výrobce alarmů. Pod jeho vedením společnost na začátku března zablokovala datové služby pro uživatele v Rusku a Bělorusku. Chce tak burcovat ruskou veřejnost proti Putinovi a jeho lidem.

Kromě zastavení prodeje do Ruska a Běloruska zablokoval Jablotron datové služby pro své už dříve namontované výrobky v těchto zemích. V praxi to znamená, že více než 8 tisíc uživatelů dostalo notifikaci o vypnutí služby s vysvětlením, že Jablotron považuje vojenskou agresi vůči Ukrajině za zločin. Vyzývá Rusy, aby nevěřili Putinovi, a snaží se je burcovat k odporu. Zároveň došlo k zastavení transferu dat z alarmů na 60 pultů centrální ochrany v Rusku.

„Jsem si vědom, že tento krok nemůže situaci zvrátit,“ sdělil zakladatel Jablotronu Dědek. „Když mi bylo jedenáct, tak naši zemi obsadily ruské tanky. Nic podobného už bych nechtěl zažít. Proto nesmíme jen nadávat a starat se o uprchlíky. Musíme udělat všechno, co by mohlo agresora zastavit,“ vysvětlil.Výzvu We must act chápe Dědek jako další logický krok. „Naším cílem je, aby Západ nenechal dál umírat Ukrajince a pomohl jim vojensky alespoň vyhlášením a vynucením bezletové zóny,“ řekl.

Iniciativu má Dědek v plánu financovat ve spolupráci s dalšími podporovateli. Sám je však odhodlán vložit ze svých úspor podstatnou část, konkrétní sumu ale zatím neuvedl. Podnikatel si od nově spuštěné mezinárodní kampaně slibuje masovou úspěšnost, ve které se zapojí až stovky milionů lidí.