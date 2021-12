Patnáct let se této klasické tradici věnoval Petr Schüller, dokud ho a jeho známé nezaujala podoba čerta v rakouském a jihoněmeckém folklóru. A tak v říjnu před třemi lety vznikla skupina Krampus – Ďáblové ze severu. „Celá naše parta má třináct aktivních členů a zahrnuje deset krampus čertů, jednu čarodějnici a dva anděly,“ řekl zakladatel skupiny Petr Schüller. Nejvíce jejích členů žije ve Sloupu v Čechách.

Kostýmy se snaží vyrábět si sami, ale masky jsou dělané na zakázku. Průměrná příprava jednoho krampus čerta zabere dvacet až třicet minut. „Když si oblékneme celý kostým, hladina adrenalinu vystoupá na nejvyšší úroveň a každou akci si jdeme užít, jako by měla být poslední,“ zdůraznil Schüller.

Během pekelné „tour“ navštíví řadu míst. Buď se tam vydají sami na základě pozitivní předchozí zkušenosti, to je příklad třeba dobročinné akce v Dětském domě Jablonné v Podještědí. Dále si je zvou větší města, aby jim pomohli zpestřit adventní čas. „Nejoblíbenější jsou krampusácké průvody, často při nich prý mají větší strach dospělí. Děti mají naopak většinou pro strach uděláno a chtějí se s námi vyfotit a zapózovat,“ upřesnil zakladatel Ďáblů ze severu. Podle něj je děti nevnímají jako strašidla, ale spíše jako výstavu zajímavých masek.

Přesto jejich aktivitu narušila epidemie koronaviru a s ní spjatá bezpečnostní opatření. Některá města musela program buď celý zrušit nebo omezit. Příkladem je čertovský průvod městem Nový Bor, který nakonec neproběhne. Přesto mají do konce roku nabitý program. V sobotu 4. prosince vyrazí do Vodochod a o den později se na něj mohou těšit malí hříšníci v Lovosicích. „Celou Krampus show děláme hlavně pro své fanoušky a diváky. Bereme to jako příjemný koníček a zpestření volného času,“ uzavřel vyprávění Petr Schüller.