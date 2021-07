Stavební úřad vydal územní rozhodnutí na stavbu cyklostezky, už nabylo právní moci. Čtyřkilometrový úsek nové cyklostezky vedoucí podél Jizery má podle současných propočtů vyjít na 70 milionů korun. Větší část z toho chce železnobrodská radnice získat od státu.

Posvěcení trasy je dobrou zprávou pro cyklisty, město Železný Brod, obec Líšný i pro Sdružení Český ráj, který výstavbu cyklostezky zastřešuje. „Situace v tomto úseku byla delší dobu neutěšená a v projektové přípravě se nedařilo postoupit. Trasa je velice komplikovaná z důvodu souběhu řeky, železnice a silnice I. třídy v úzkém údolí. Je malý zázrak, že se zde podařil najít prostor pro cyklostezku,“ oddychl si koordinátor projektu Greenway Jizera Jiří Lukeš.

Oficiálně zatím vede cyklostezka mezi Železným Brodem a Líšným přes prudké stoupání z jedné i druhé strany přes vesničku Vrát. Drtivá většina cyklistů ale raději riskne relativně rovnou cestu po frekventované silnici. „Je to daleko rychlejší a příjemnější. Musíme jen dát pozor na auta,“ poznamenal Pavel Vlk z Maloskalska.

Původní trasa cyklostezky přes obec Vrát a nová varianta podél řekyZdroj: Deník

Jenže tahle cesta je i dalece nebezpečnější, proto je taková snaha vystavět cyklostezku. Dlouhé roky se ale nedařilo najít žádný kompromis. Změna nastala cirka před čtyřmi lety, kdy do jednání vstoupil Liberecký kraj a změnil se projektant, který dokázal najít přijatelné řešení.

Radnice města i obce, mezi nimiž má nový úsek cyklostezky vzniknout, na výstavbu tlačí. „Jde třeba i o to, že lidé z Líšného nebo Malé Skály by nemuseli do města cestovat autem nebo veřejnou dopravou, ale lehce by sem došli pěšky nebo na kole,“ přiblížil místostarosta Železného Brodu Ivan Mališ. Radnice si navíc slibuje i příliv turistů do města.

Stavba čtyřkilometrového složitého úseku by mohla začít v příštím roce a stát má předběžně 70 milionů korun. Na stavbu se ale musí najít peníze. Železnobrodská radnice bude na financování výstavby stezky připravovat žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kterou je možné kombinovat s případnou podporou z Libereckého kraje. „Chceme žádat příští rok,“ potvrdil Mališ.

Právě otázka financí dělá vrásky v sousedním Líšném, obci s dvěma sty obyvateli. „Spoluúčast obce má být pět milionů korun z celkových sedmdesáti a Líšný má rozpočet kolem tří milionů. Příští rok by se mohlo stavět, ale my musíme sehnat peníze. Nechceme tím obec zadlužit, protože cyklostezka nebude sloužit primárně pro naše obyvatele. Někdo si tam možná vyjde na procházku, jiný sjede do Brodu na kole. Je to pro turisty,“ poznamenal starosta Líšného Jiří Mikeš.

Prodloužení úseku Greenway Jizery bude znamenat rozptýlení jejích uživatelů ze stávajícího přetíženého úseku Turnov – Malá Skála. Zároveň se podaří lépe zapojit Železný Brod s jeho nabídkou tradičního sklářství do turistické mapy kraje. Stezka tak pomůže návštěvníkům, regionu i městu.

Celá cyklotrasa Greenway Jizera (značená jako cyklotrasa KČT č. 17) je dlouhá přes 160 kilometrů od osady Jizerka v Jizerských horách na hranici Prahy. Na několika místech jsou ale složité pasáže. Kromě popisované části mezi Železným Brodem a Líšným třeba mezi Pasekami nad Jizerou a Horní Sytovou. „Z Pasek bychom v budoucnu měli pokračovat k pasecké papírně a dál podél Jizery až do Horní Sytové. Pro tento úsek je doposud zpracována pouze vyhledávací studie budoucí stezky. Údolí je úzké a skalnaté,“ doplnil Lukeš.

Stávající úsek vybudovaný v nedávné době Turnov – Líšný měří cca 12 kilometrů, realizací nového úseku do Železného Brodu dojde k prodloužení zhruba o 4 kilometry. I nedaleký Turnov projektuje nový úsek cyklostezky až na hranici kraje, aktuálně se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení, podobně jako v Brodě. Po realizaci tohoto úseku už bude Greenway Jizera od hranice kraje u obce Svijany do Železného Brodu měřit téměř 30 kilometrů.