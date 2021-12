Aktuálně se nemocnice opět potýkající s rostoucím počtem pozitivních pacientů na covid-19, musí omezovat péči a odkládat plánované operace. Počet intenzivních lůžek totiž dosáhl svého limitu. Sama zdravotnice s dvacetiletou praxí pracovala na covidovém oddělení a o to více ji mrzí chování veřejnosti. „Ač mají lidé seberozdílnější názory, měli věřit odborníkům, mít ohled na druhé a pomoci nám sestrám, lékařům a dobrovolníkům porazit a vyhrát boj, který není opravdu jednoduchý,“ zdůraznila Kurfiřtová

Samotnou ji překvapila i vlna nevole, která se zvedla proti zdravotníkům. Zatímco v první vlně lidé zdravotníkům tleskali za jejich nasazení na balkonech, pekli dobroty a podporovali, nyní čelí urážkám. U kladenské nemocnice dokonce vandal poškodil zdravotníkům auta. „Mrzí mě, co se aktuálně děje. Měli bychom se spojit a navzájem se neurážet,“ povzdychla si zdravotní sestra. Sama zažila boj s epidemií v první linii. „Vím, co ta potvora dokáže,“ dodala.

Online reportáž

Vedle své práce slouží Petra Kurfiřtová třetím rokem slouží v aktivních zálohách jako zdravotnický záchranář se stejným zápalem, s jakým pečuje o nemocné v nemocnici. Původně chtěla vstoupit do armády a vyrazit na zahraniční misi. „Moje první myšlenka však byla odjet na misi Lékařů bez hranic, ale obě varianty jsem s ohledem na rodinu a věk později přehodnotila a částečně si tuto cestu našla vstupem k aktivní záloze,“ osvětlila své rozhodnutí záložačka

Jak sama přiznala, zatím se jí daří skloubit civilní zaměstnání a působení ve vojenských složkách. Samozřejmě to bývá někdy těžké. Náročné dny v práci jí občas nedovolí zúčastnit se cvičení, zpravidla ale mezi spolubojovníky nechybí. „Nechci nic zameškat. Nejen kvůli mně, ale také kvůli jednotce, kde má každý svoji pozici a důležitou roli,“ podotkla Kurfiřtová.

Do aktivních záloh vstoupila s podporou rodinu a nelituje toho. Službu v záloze vnímá jako zásadní pro Českou republiku. „Jsem člověk, který má rád pohyb, adrenalin, nové věci a výzvy. To vše mi aktivní záloha dává a to mě naplňuje,“ podotkla. Je zařazena u pěší roty Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Liberec, která je v tuto chvíli naplněna z 65 procent. Považuje ji za vhodnou pro všechny, kteří mají rádi svoji zemi a jsou schopni a zejména ochotni vystoupit z komfortu dnešní doby. „Jsou věci, které musíte cítit, vnímat je a vnitřně s nimi souhlasit. Aktivní záloha je přesně taková,“ uzavřela vyprávění žena mnoha tváří.