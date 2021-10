Proti jeho možnému otevření a obnovení těžby se vyslovilo 81 procent hlasujících. Jelikož celková účast přesáhla 59 procent, je referendum pro zastupitelstvo obce závazné. Celkem zde v referendu hlasovalo 471 lidí.

„Nejsem ani tak překvapená výsledkem referenda jako velkou účastí. Určitě to bylo kvůli tomu, že hlasování v referendu bylo spojené s volbami do Poslanecké sněmovny. 81 procent všech voličů hlasovalo proti těžbě,“ řekla Deníku starostka Chuchelny Eva Peštová.

Místní v referendu odpovídali ANO nebo NE na otázku: „Souhlasíte s tím, aby obec Chuchelna v samostatné působnosti podnikla kroky k tomu, aby nedošlo k obnovení těžby v dobývacím prostoru Chuchelna na katastrálním území obce Chuchelna?“

Podle starostky má teď vedení obce závazek od lidí, aby vystupovalo proti těžbě. „Konkrétní kroky, které budeme činit, ještě nejsou dojednány. Budeme o tom jednat na příštím zasedání zastupitelstva,“ přiblížila Peštová. Podle ní je několik možností, co může obec podniknout. „Můžeme zadat nový hydrogeologický průzkum a jeho výsledek pak projednávat se společností, která čedičový lom vlastní, nebo se můžeme obrátit na Báňský úřad. Vlastník, společnost Eurovia kamenolomy, má totiž stále platné povolení k těžbě. V tuto chvíli by tak i nějaký kompromis byl pro odpůrce těžby vítězstvím,“ zmínila starostka.

Prostor čedičového lomu Slap je oblíbeným místem vycházek místních i turistů. Netěží se tu už asi 30 let a za tu dobu tu příroda opět převzala vládu. Žijí tu divoké kachny, ropuchy i mloci. Právě mlok se stal symbolem iniciativy za ochranu lokality, která se přetvořila ve spolek s názvem Mlok z lomu. Jde o místní, kteří se spojili, aby zachránili krajinu, na níž jim záleží.

„Snahou je zabránit obnovení těžby čediče v dobývacím prostoru Chuchelna. Minimálně do té doby, než bude zastavena těžební činnost ve dvou nedalekých aktivních lomech. Rádi bychom přesvědčili ty, kteří rozhodují, aby tentokrát nepreferovali krátkodobé, ale dlouhodobé cíle: aby zvážili, zda je v oblasti, kde jsou aktivní už tři čedičové lomy, nutné otevírat další lom a zničit to, s čím si už příroda za téměř 30 let tak krásně poradila,“ znělo heslo spolku, se kterým začínali aktivisté kampaň. Ta vyvrcholila konáním referenda, ve kterém se k nim připojila většina místních obyvatel.

„Jsme rádi za výsledek referenda. Obec tak dostala od lidí oficiální mandát jednat. Také nás potěšilo, že lidi aktivně vystoupili proti těžbě a že si uvědomují a chtějí ochránit přírodu, která se nachází jen kousek od jejich domů,“ zhodnotila výsledek referenda Klára Voskovcová ze spolku Mlok z lomu.

Podle společnosti Eurovia kamenolomy, která lom vlastní, se výsledky referenda nijak neprojeví na jejím postupu. „Bez ohledu na výsledek referenda je naše stanovisko stále stejné a neměnné. Vůbec nechápeme a nerozumíme tomu, kde a za jakým účelem vznikly informace o obnově těžby v lomu Chuchelná. Lom je v tzv. režimu zajištění,“ sdělila Deníku mluvčí společnosti Iveta Štočková. „V tomto režimu je na základně našeho návrhu a povolení od Báňského úřadu již několik desítek let a několikrát se na naši žádost prodlužovalo. Aktuálně je povolení o tzv. zajištění lomu Chuchelna platné do konce června 2024. Jakmile se tato doba přiblíží, můžeme žádat Báňský úřad o další povolení o zajištění daného lomu. Toto máme také v plánu. Neplánujeme v lomu Chuchelna obnovit těžbu dalších několik let,“ ujistila Štočková.

Zástupci spolku Mlok z lomu ale tvrzení společnosti úplně nedůvěřují „Loni na podzim s námi na setkání zástupci společnosti hovořili jinak, jednoznačně potvrdili, že do lomu vstoupí a začne těžba. Zpráva o neplánování provozu je dobrá. Osobně si ale myslím, že stejně bude třeba zůstat ve střehu,“ sdělila už dříve Voskovcová.