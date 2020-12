Město opět připravilo sbírku pro psí útulek Azyl Pes v Krásném Lese.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Psi v útulku uvítají konzervy, pamlsky i hračky. Dárky mohou lidé nosit do infocentra v Chrastavě od 7. do 9. prosince od 9.00 do 16.00 hodin. Pokud máte zájem adoptovat psa nebo kočku, více informací získáte na webu útulku azylpes.cz.