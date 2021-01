Opravený Kittelův dům, nebo-li Burk, jak mu místní také říkají, láká na výstavu i v době trvání opatření proti šíření koronaviru. Výstavu v oknech tu pořádá Kittelovo muzeum, které v domě sídlí společně s infocentrem. „Dům je zcela uzavřen, ale cítili jsme, že si lidé zaslouží alespoň nějakou zábavu. A tak vznikla naše výstava betlémů. Jsou vystavené v oknech a nasvícené tak, aby byly krásné i za tmy,“ přiblížil ředitel muzea Richard Hübel.

Betlémy jsou tu vystavené od první adventní neděle loňského roku a už tu ani neměly být. „Protože je ale tahle zvláštní doba, rozhodli jsme se výstavu nechat až do Hromnic, tedy do 2. února,“ sdělil Hübel.

A lidé chodí. Ředitel Kittelova domu nemá a ani nemůže mít spočítáno, kolik jich k oknům zajde, ale o zájmu svědčí stopy vyšlapané ve sněhu. Lidé na Krásnou vyrážejí na procházku třeba i z Jablonce.

Ostatně není to sem tak daleko. „Krásná procházka, vzali jsme bob, na Krásné jsme si zajezdili a s klukem jsme se u Kittelova domu vrátili do Vánoc. Je to bezva,“ popsal Jiří Franěk z Jablonce. V sobotu na Krásné strávila rodina několik hodin.

Zájemci mohou v oknech Kittelova domu obdivovat betlémy od sběratele Ivana Tišnovského z Vysokého nad Jizerou. Ten má svůj dům vyzdobený stovkami betlémů ze dřeva, papíru, ale třeba i z těsta. Ivan Tišnovský už sice nechtěl na stará kolena žádné betlémy ze své sbírky posílat na výstavu, nakonec se jej podařilo přemluvit. „Přesvědčila ho naše vize výstavy z oken a několik betlémů nám zapůjčil,“ pousmál se Hübel.

Protože ale sběratel nemá žádný skleněný betlém a sklo k Jablonecku neodmyslitelně patří, museli se zaměstnanci Kittelova domu porozhlédnout i jinde. Řešení našli v nedalekých Alšovicích. Rodina Fraňkova zapůjčila skleněné betlémy legendárního figurkáře Josefa Fraňka. „Pomohli je nám instalovat. Takový betlém není jen tak, každá figurka má své přesně dané místo,“ přiblížil ředitel muzea.

Výstavu v oknech doplňuje další skleněný betlém z dílny Jiřiny Štrynclové z Alšovic, která skoro tři desetiletí vyučovala výrobu figurek na jablonecké Střední škole řemesel a služeb. „Lidé chodí. A určitě i v noci, protože ráno, když jdu povyházet sníh a dům zkontrolovat, je okolo oken ve sněhu našlapáno. Musíme mít kvůli opatřením zavřeno, ale víme, že v tom nejsme sami,“ poznamenal Hübel.

Kittelův dům na Krásné stojí od druhé poloviny 18. století. Ve 20. století zchátral až do havarijního stavu. Impozantní roubený dům se nakonec rozhodli Pěnčínští zachránit. Trvalo jim to patnáct let, rekonstrukce domu za ta léta spolkla na 65 milionů korun. „Obec se do oprav domu pustila v roce 2004. Každý rok se podařila získat dotace z ministerstva kultury, milion až milion a půl do rekonstrukce vkládala obec. Bylo to vyčerpávající a mnohdy velmi složité,“ poznamenal starosta obce Pěnčín Ivan Matějček.

Poslední tři roky rekonstrukce podpořila čtyřiadvacetimilionová dotace z projektu Slow tourism v Euroregionu Nisa – Spojení kultury s přírodou. „Burk je stavebně velice zajímavý, snad nic podobného neznám. Velikost je naprosto impozantní, zajímavý je i tvar střechy,“ popsal manažer projektu a bývalý dlouholetý kastelán hradu Grabštejn Jan Sedlák.

V Kittelově domě se nacházejí výstavní prostory, ve kterých se zájemci mohou seznámit s bohatou minulostí zdejšího kraje od doby kamenné, až do začátku 20. století. Své místo tu našly i kulturní akce a působí zde i infocentrum.