Úzká silnice protínající Bedřichov v zimě nestíhá nápory dopravy. Horské středisko tak má „obklíčit“ nový navigační telematický systém a radary. Do něj obec vkládá velké naděje v souvislosti s mnohdy zablokovaným průjezdem obcí. Stává se tak hlavně v zimě, protože Bedřichov nabízí hned několik sjezdovek a běžkařský stadion s nástupem na běžkařské tratě Jizerské magistrály.

Zdroj: Deník„Nemáme problém s nedostatkem parkovacích míst. Stává se ale, že když v jeden okamžik dorazí do obce z obou stran stovky vozidel, trvá odbavení na parkovištích. Někteří řidiči to nevydrží, začnou předjíždět nebo parkovat na okrajích silnice. Tím vznikají kolize a zablokuje se celý průjezd obcí,“ popsal starosta Bedřichova Petr Holub.

Celou záležitost poté musí řešit policisté, kteří tady v zimě nemají nouzi o práci. Letos v lednu museli komunikace do horské obce dokonce uzavřít. „V našem kraji je nejvíce exponovaný právě Bedřichov, dopravu tam v zimě řešíme neustále,“ sdělil mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský.

Nový navigační systém by měl zajistit, aby každý řidič, který jede do Bedřichova z obou exponovaných směrů, věděl, jaká je kapacita na tom kterém parkovišti. Jednat se bude o všechna parkoviště v obci, jak Centrál a Maliník, tak parkoviště Nisa, hřiště, ale i parkoviště v sousedním Janově Kaplička Severák. Systém by sám měl vyhodnocovat případné krátkodobé uzavírky.

Celý projekt běží již od roku 2019, letos starosta Holub doufá, že se navigační systém stane skutečností. „Opět se objevil nějaký problém v projektu, teď se řeší nějaké technikálie. Když ale co nejdříve začneme, do zimy to stihneme,“ sdělil.

Navigační systém a další zlepšení dopravní infrastruktury v Bedřichově financuje Liberecký kraj a to zhruba 27 miliony korun, obec se podílí dvěma miliony. Kraj využil část peněz, které dostal navíc ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Bedřichov jako obec nemůže o peníze ze státního fondu žádat a vzhledem k rozpočtu Bedřichova je mimo možnosti obce tu situaci vyřešit,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

V obci se objeví i radary, které budou hlídat omezenou čtyřicetikilometrovou rychlost v Bedřichově. „Snažili jsme se o to tři roky, teď jsme získali povolení,“ doplnil starosta.

Z programu je financovaná i právě končící rekonstrukce mostu k parkovišti Nisa. V příštím roce by měla vzniknout točna autobusu na Maliníku, aby tam mohly zajíždět i linkové autobusy z Jablonce. „Je to už také hodně využívané nástupní místo na magistrálu,“ dodal starosta.