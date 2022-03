Dorazili další uprchlíci. Autobusy z Jablonce i Semil dovezly rodiny z Ukrajiny

/FOTO/ Další uprchlíky před válkou na Ukrajině dopravila do České republiky společnost BusLine. Během uplynulého týdne se na slovensko-ukrajinské hranici „otočilo“ už 6 autobusů s 13 řidiči. Ve Vyšném Německém na ně uprchlíci čekali doslova mezi popelnicemi. Poté, co ženy a děti nastoupily do autobusů, dostaly najíst a napít a vydaly se na cestu. Teď jsou už v cílových destinacích, například v Olomouci, Karlových Varech či v Broumově. Dalších pět dálkových autobusů dopravní skupiny BusLine odjelo ze severočeských středisek na ukrajinské hranice v neděli 6. března.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Autobusy z Jablonce i Semil dovezly uprchlíky z Ukrajiny. | Foto: BusLine.cz

Nedělní výjezd je zatím největší, koordinátorem je Integrovaná doprava Středočeského kraje ve spolupráci s dalšími složkami. Autobusy pocházejí ze středisek Jičín, Semily, Jilemnice, Jablonec nad Nisou a Litoměřice. První zastávka byla v pražské Potravinové bance v neděli v 6 hodin ráno, pak už na dvoučlenné posádky čekala víc než osmisetkilometrová cesta na východ. V minulých dnech se velmi často stávalo, že se autobusy musely operativně odklonit od původního itineráře a zamířit k ukrajinským hraničním přechodům v Maďarsku či v Polsku. Nejrychleji se zatím podařilo otočku o délce 1 899 km zvládnout za 40 hodin. Koordinaci autobusů a posádek BusLine má na starosti Michal Hanč. „Jsem velmi pyšný na naše řidiče, kteří se k mimořádným a velmi náročným směnám dobrovolně hlásí. Cesta je pro ně extrémně náročná, jak řidičsky, tak psychicky. Dochází nejen ke změnám trasy, ale dlouhé hodiny čekají na hranicích i na to, aby mohli uprchlíky naložit. Pochválit musím i spolupráci s Krizovým centrem. Je příkladná, všechno i přes značně nepřehlednou situaci funguje," poznamenal. "Koordinační tým středočeské hejtmanky je v kontaktu s vedením spolků volyňských Čechů, takže už jsou připravené seznamy konkrétních lidí, kteří budou do České republiky převezeni a samozřejmě je na úrovni krajského úřadu organizována i budoucí péče o ně, včetně ubytování a všech procedur," dodal. Azyl u Mácháče. Na útěku před válkou odpočívají v bývalém sovětském táboře BusLine zareagoval už na první výzvu krizového štábu minulý víkend, do neděle 27. února měl připravených 12 velkých autobusů a k nim 24 řidičů. Nakonec vyrážely autobusy postupně, podle pokynů koordinátorů, aby svou přítomností turbulentní situaci na hranicích dále spíše nekomplikovaly. "Další autobus BusLine vyrazí k ukrajinské hranici v pondělí 7. března okolo třetí hodiny ranní, půjde o osmnáctimetrový speciál vyvedený v barvách libereckých Bílých Tygrů," doplnil mluvčí skupiny BusLine Radovan Vrátný.