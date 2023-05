Květa Malá, ŽatecZdroj: Deník/Petr KinštKvěta Malá

důchodkyně, Žatec

Já jsem v důchodu, tak se mě to netýká, ale nesouhlasím s tím. Myslím si, že ten, kdo chodí do zaměstnání, by měl od státu dostávat peníze za každý den, kdy je nemocný. Přijde mi to nespravedlivé. Pro mnoho lidí to je finančně neúnosné být doma a nepobírat náhradu mzdy. Radši si pak berou dovolenou nebo chodí nemocní do práce.