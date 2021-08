Dnes čtyřleté Amálce Miškejové z Českolipska, která se narodila předčasně v 25. týdnu těhotenství s váhou 700 gramů, nedávali lékaři šanci na přežití, protože během porodu měla krvácení do mozku. Po deseti dnech zemřelo její dvojče – bratr Jozífek. Na svět sice už přišla se závažným zdravotním postižením, ale její rodiče od prvního okamžiku usilují ze všech sil o zlepšení jejího stavu i naději na co nejkvalitnější život. Podle nich i zdravotníků je Amálka, kterou trápí zrak i hmat, velká bojovnice.

Sbírku pro Amálku najdete

na stránce donio.cz.

„Navštěvuje pravidelné rehabilitace a motivací je pro ni malý bráška, se kterým si ráda hraje,“ sděluje maminka Veronika Miškejová. Jak přiznává, možnosti léčby v zahraničí kvůli vysokým nákladům a svým finančním možnostem ani nezjišťovali. Intenzivní neurorehabilitace, kterým se děvčátko aktuálně podrobuje v Liberci, jsou velmi drahé. Rodinu proto nyní vytvořením sbírky podpořila crowdfundingová platforma Donio.

Na neurorehabilitace Amálka v současné době dojíždí do Liberce, kde jí stimulují zrak a hmat. Podle maminky je holčička moc šikovná a snaživá. Rovněž s ní cvičí Vojtovu metodu, dojíždí do lázní a hodně se jí věnuje také doma. „Moc ji milujeme a věříme, že bude fajn. Budeme se dál snažit jí ten život zjednodušit,“ dodává.

Jak maminka vysvětluje, dcerka má za sebou už pět operací hlavičky, protože když se narodila, neodtékal jí mozkomíšní mok. Lékaři jej proto obden odsávali, a když povyrostla, voperovali jí do hlavičky shunt a také hadičku do dutiny břišní.

„Do toho potom přišla další komplikace, retinopatie očiček. Dvakrát ji vezli do Prahy do Motola, kde se snažili oči zachránit, ale marně. Řekli nám, že na levé oko nevidí vůbec a na pravé trochu. Bylo to strašné,“ popisuje maminka. „Po sedmi měsících od narození jsme Amálku dostali domů. Ležela v Ústí nad Labem v Masarykově nemocnici a byl to zázrak,“ doplňuje.

Největší pokroky Amálka dělá díky intenzivním neurorehabilitacím ve speciálním oblečku TheraSuit, které už dva roky navštěvuje v rehabilitačním centru Sarema v Liberci. Fyzioterapeutka, která s holčičkou cvičí, si k ní brzy našla cestu a vybudovala si u ní důvěru. „Je to pro Amálku to nejlepší, co nás mohlo potkat. Je šťastná, těší se, směje se a má chuť do života,“ míní rodiče Miškejovi.

Nový život

Jim oběma dělá kromě pokroků a úspěchů Amálky radost také vymodlený syn, který se narodil před dvěma lety. Rodině nový život rozjasnil náladu a všem dodává tolik potřebnou energii nepolevit a jít dál. „Hlavně pro Amálku je to veliký tahoun a motivace. Dnes ve čtyřech letech váží 13 kilo a je velmi snaživá. Vývoj jde sice kupředu pomalu, ale jde. Věříme, že za pomoci neurorehabilitací v oblečku TheraSuit, které si Amálka zamilovala, to bude ještě lepší,“ poznamenává závěrem Veronika Miškejová, pro kterou zůstává největší oporou její manžel, který pracuje jako svářeč.

Možnost využití takzvané TheraSuit terapie a její výsledky ocenili nedávno například i rodiče postiženého Jiříka Ullmanna z České Lípy, jehož léčbu podpořili lidé na velké benefiční akci „Karlova lípa naděje“ uskutečněné 26. června v Horní Libchavě a v České Lípě. „Cvičí se za pomoci zvláštního oblečení, vyvinutého pro NASA. Bohužel jedna ta terapie stojí desítky tisíc, a aby snažení mělo efekt, každý doporučuje ji absolvovat třikrát do roka,“ konstatovala při benefici Jana Ullmannová.

Všichni, kdo by chtěli léčbu Amálky finančně podpořit, mohou tak učinit prostřednictvím platformy Donio a jejího webu donio.cz/Sarema. Donio je crowdfundingová platforma, která vznikla na podzim 2019. V dubnu 2020 se přes ni vybralo 14,5 milionu korun během 19 hodin – sbírka na plicní ventilátory CoroVent se tak stala nejúspěšnější crowdfundingovou kampaní v historii ČR.