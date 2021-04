Předně se musíme ujistit, že jde o správnou rostlinu a že není chráněná zákonem. Sbíráme pouze zdravé rostliny, které nejsou povadlé nebo napadené nějakou chorobou. Nikdy nesbíráme rostliny u silnice nebo u cesty, vyhýbáme se i rostlinám na okraji polí, které by mohly být kontaminovány chemickými hnojivy nebo pesticidy.

Chceme-li rostliny použít čerstvé, sbíráme pouze množství, které použijeme do dvou či tří dní. Rostliny stříháme, abychom nepoškodili kořeny a nezabránili jim ta v dalším růstu (samozřejmě s výjimkou sběru kořenů).

V igelitu se zapaří

Rostliny při sběru ukládáme do textilních či papírových sáčků nebo do košíku, nikdy nepoužíváme igelitové tašky, ve kterých by se mohly zapařit. Můžeme je také na jeden až dva dny uložit do chladničky do přihrádky na zeleninu – ne však déle. Pokud budeme rostliny tepelně upravovat, neoplachujeme je, pouze je mechanicky očistíme. Budeme-li je konzumovat čerstvé, umyjeme je krátce ve vodě. Pokud je potřebujeme zbavit drobného hmyzu, ponoříme je na deset minut do vody s octem. Poté je důkladně opláchneme čistou vodou.

Kdy sbírat? Květy sklízíme ráno, až uschne rosa, předtím než na ně začne pálit slunce. Listy bere obvykle na jaře, za stejných podmínek jako květy. Výhonky sklízíme obvykle předtím, než rostlina začne kvést. Semena sbíráme následujícím způsobem: ustřihneme celé stonky a spojíme je do svazků, které vložíme do papírového sáčku a zavěsíme „hlavou“ dolů – semena vypadají do sáčku. Kořeny, oddenky, hlízy a cibule sbíráme na podzim. Zbavíme je zeminy, uložíme na teplém a suchém místě a denně je obracíme.

Sušení a uskladnění

Léčivé rostliny můžeme připravovat čerstvé, praktičtější ovšem je, usušit je. Lépe se skladují a máme je k dispozici i v době, kdy nerostou. se nezačnou drobit. Kořeny očistíme a v jedné vrstvě uložíme na suchém, teplém a stinném místě a každý den je obracíme, aby neplesnivěly. Tento tradiční způsob sušení má jednu nevýhodu: poměrně dlouho trvá (týdny až měsíce).

Z důvodu zachování vyššího obsahu účinných látek je vhodnější, usušit byliny co nejrychleji. Můžeme je rozložit na plech vyložený pečicím papírem a sušit v troubě při teplotě 35 °C. Dáváme ovšem pozor, aby bylo sušení rovnoměrné. Další možností je použití sušičky na zeleninu a ovoce, ve které rostliny řízeně vysuší horký vzduch.

Usušené léčivé rostliny by neměly být vystaveny působení světla, kyslíku a vzdušené vlhkosti. Proto je skladujeme nejlépe v nádobách z tmavého skla nebo keramiky, které zaplníme až po okraj a použijeme dobře těsnící víčko, které je ochrání i před napadením hmyzem.

