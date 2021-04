Začněte v malém, abyste si péči o zeleninu nejprve vyzkoušeli. Vrhněte se na odrůdy, které nenajdete v supermarketech. Nezklame hrášek, ať už dřeňový nebo cukrový, maliny, ostružiny, měsíční jahůdky, rebarbora nebo nezvyklé druhy salátové zeleniny, například dubáček nebo asijská mizuna. Záhonky olemujte aromatickými bylinkami, pažitkou a petrželí, mezi zeleninu sem tam rozhoďte semínka kopru, měsíčku, lichořeřišnice nebo aksamitníků.

Rajčata patří mezi rostliny s velkou spotřebou živin, v další sezoně na záhonek po něm vysázejte například hrách, fazole, mrkev, rané brambory nebo červenou řepu. | Foto: Shutterstock

Až budou záhony připravené, už stačí jen naplánovat, co na nich budete pěstovat. Z papíru si vystřihněte v odpovídajícím měřítku obdélníky, představující zeleninové záhony, a kolečka jako větší trvalky, případně keře, posouvejte jimi a kombinujte je, abyste na plánku nalezli to nejvhodnější umístění. Záleží také na velikosti: zeleninový a letničkový záhon nejlépe prosperují na osluněném stanovišti s kvalitní zeminou a jejich šířka by se měla pohybovat zhruba do metru a půl tak, aby se z cestičky dalo pohodlně dosáhnout do všech osazených míst.