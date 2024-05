/FOTO, VIDEO/ Na obrazovky míří premiérové díly divácky oblíbené reality show Výměna manželek, kde si dvě ženy na dobu deseti dnů vymění domácnost. Tentokrát se natáčelo v obci Koberovy poblíž Turnova a ve Velvarech. Televize Nova uvede díl ve středu 15. května, nedočkaví diváci ho mohou už nyní zhlédnout na Voyo.

Do Výměny manželek se přihlásila rodina z Koberov. | Video: TV Nova

První rodina žije v obci Koberovy poblíž Turnova, kde si pronajímá starší domek, který postupně rekonstruuje. Čtyřiačtyřicetiletá Martina byla v době natáčení bez práce, její čtyřicetiletý partner Honza je na úřadu práce. Spolu mají pětiletého syna Dádu. „Rodinu do pořadu přihlásila Martina a doufá, že desetidenní odloučení bude Honzovi ku prospěchu. Chtěla by, aby si začal více všímat prací, které je potřeba udělat. Oba partneři mají pocit, že jejich vztah stagnuje,“ řekl PR manažer televize Nova Daniel Maršalík.

Druhou rodinu tvoří osmačtyřicetiletá podnikatelka Nikol, pětačtyřicetiletý autoklempíř Martin a děti Tadeáš (18), Viktorie (16) a Mikuláš (9). Dvě starší děti má Nikol z předchozích vztahů. Bydlí ve velkém pronajatém bytě ve Velvarech. Do pořadu rodinu přihlásila Nikol, aby její manžel poznal, že existují i horší ženský. Nikol je žárlivá a vadí jí, že Martin se otočí za každou ženskou. Manželka z Velvar sice chtěla do baráčku, ale když vidí, v jakém stavu je dům, do kterého se na deset dní nastěhuje, neví, zda se má smát nebo brečet. „Byt i prádlo jí přijde zakouřené a podivuje se nad akty Martiny na zdi obývacího pokoje. Hned druhý den se Nikol pustí do generálního úklidu. Do práce zapojí Honzu. Podaří se jí ho vytáhnout na výlet na rozhlednu. Při rozhovoru zjistí, že Honza byl za podvod půl roku ve vězení,“ přiblížil dění PR manažer.

Martina svůj nový domov shledává podobný tomu, odkud přijela. Moc se jí líbí. Je nadšená, že ji Martin vezme na procházku se psy. Hodně spolu probírají vztahy. „Vyměněná manželka oceňuje, že Martin nedělá rozdíly mezi dětmi. Postupně si uvědomuje, že její pravá domácnost příliš nefunguje. Martin si prožije krizovou chvíli, když Mikuláš onemocní a má pocit, že nová náhradní manželka se o něj moc nepostará. Nikol mu hrozně chybí,“ dodal Maršalík.

Další podrobnosti divákům TV Nova odhalí už ve středu ve 20:20.

