Moravské odpoledne plné dobrého vína a jídla se odehrálo v sobotu 22. června v Turnově, zájem o akci předčil očekávání organizátorů, příjemné odpoledne v parku si přišlo užít téměř 500 lidí. Hned první ročník Turnovských pohárků tak slavil úspěch.

Festival Turnovské pohárky přivezl do Turnova skutečnou moravskou atmosféru, lidé ochutnávali moravská vína přímo od vinařů, hrála harmonika a cimbálovka, na piknikových dekách si lidé vychutnávali klobásky, sýry i jiné dobroty. “Nevím, zda to bylo počasím, dobrým pitím, zajímavou hudbou nebo atmosférou turnovského parku, ale když jsem se zastavil uprostřed areálu po oficiálním zahájení, viděl jsem ty davy lidí proudících pro svůj pohárek, skoro mi ukápla slza,” řekl za organizátory Zdeněk Pohl.

Návštěvníky Turnovských pohárků čekala neomezená degustace

Vstupenka stála 550 korun a návštěvníci za ní dostali skleničku na neomezenou degustaci u celkem šesti stánků moravských vinařů, a ještě dřevěné srdíčko, které sloužilo jako stokorunový žeton na nákup lahve vína u některého z nich. Pak už si stačilo sednout na lavičku nebo k připraveným stolům, někteří si přinesli i piknikové deky a chodili ochutnávat nejen víno, ale i dobré jídlo v podobě obligátních klobásek a sýrů, nabízelo se ale i maso s pečenými bramborami nebo sladké vafle. Vše se odehrálo v turnovském parku za letním kinem v centru města.

“Nedá se asi paušálně říci, co mělo největší úspěch, ale rozhodně byly pozitivní ohlasy na turnovského harmonikáře Ondru Zlevora, který od časného odpoledne bavil lidi svojí produkcí. Nestál na pódiu, ale návštěvníky obcházel a hrál jim přímo na přání,” vypíchl příjemný detail celého odpoledne Pohl. Oblíbené byly i degustační soutěže u pódia, kde si lidé mohli porovnat svoje chuťové smysli při odhalování vzorků vín.

Očekávání organizátorů akce splnila a počet návštěvníků je dokonce předčil a nic zásadního se při přípravách ani v průběhu nepokazilo. Předprodej vstupenek na Turnovské pohárky začal už v říjnů a svůj lístek si s předstihem zakoupilo zhruba 400 lidí, dalších sedmdesát pak zaplatilo na místě. Víc, než právě přibližně pět set vstupenek organizátoři neměli připravených, chtěli akci udržet rozumně velkou, aby byla pro všechny příjemná.

Ochutnávku vín doprovodil i harmonikář

“Lidé byli spokojení, bavili se, popíjeli z pohárků moravské víno a poslouchali harmoniku, ve večerních hodinách potom cimbálku. Spokojení lidé jsou cíl, kam se chceme dostat a záleží nám na každém jednom návštěvníkovi, který svoji zpětnou vazbou posune celou akci o kus dále,” dodal organizátor.

Otázka, zda budou plánovat další ročník, zatím není na pořadu dne, organizátoři zatím vstřebávají dojmy a myšlenky z letoška, ale rozhodně se tomu nebrání. Dokonce už mají v hlavě nápady, co do příště vylepšit. “Rozhodně bychom rádi více zapojili rodiny s dětmi a připravili dětský koutek, kde by si mohly děti něco vyrobit, nechat si na

obličej namalovat zvířátko, nebo si zahrát nějaké soutěže,” uvedl Pohl.

Prostor je podle něj i pro celkové zvětšení akce, zejména o další vinaře a prostor, na kterém se bude vše odehrávat. “Ve stanu s prodejem vstupenek byla i krabice s ohlasy lidí, některé již četli a vezmeme si z nich inspiraci a třeba nějaké drobnosti do příštího rok vypilujeme,” dodal na závěr.

