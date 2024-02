LIBERECKO

Blue burlesque show.Zdroj: Deník

Blue burlesque show

Kdy: pátek 1. března ve 20.00

Kde: Club Warehouse, Liberec

Za kolik: od 490 korun

Proč přijít: Můžete se těšit na show plnou elegance, krásných kostýmů, umění a neuvěřitelných emoci, který se bude řídit heslem Burlesque your life! Tématem show je Seduce, takže se můžete těšit na burleskní umění svádění.

Liebeřeč

Kdy: pátek 1. března v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 160 - 420 korun

Proč přijít: Autor Šumných měst a kultovního libereckého muzikálu SIALská trojčata Radovan Lipus oslaví tvůrce historické budovy Šaldova divadla: vídeňské architekty Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera – a Gustava Klimta, malířského génia, který pro nové městské divadlo v Reichenbergu namaloval slavnostní oponu s krásným názvem Triumf lásky. Rozpustilá hříčka s písničkami a živou kapelou přivádí na scénu slavné i zapomenuté hvězdy liberecké historie: továrníka Liebiega, posledního hraběte Clam-Gallase, F. X. Šaldu, ale také Gustava Sacherse, který postavil půlku města, nebo herečku Marianne Austrelitz, která se po úspěšné kariéře ve velkých německých divadlech vrací do Liberce jako do místa, kde se zamilovala – do divadla. Láska tu vůbec hraje humornou roli základní přírodní síly, ze které se rodí všechno krásné – i velké divadelní domy. Sledujeme totiž příběh tajemné dívky z Klimtovy opony – kdo asi byla oduševnělá kráska, co okouzlila devatenáctiletého studenta vídeňské akademie? Poznejte Klimtovu múzu a její Liebeřeč.

Jizerské hory

Kdy: pátek 1. března

Kde: Klášter Hejnice

Proč přijít: O další možnost, jak obdivovat nekonečnou krásu Jizerských hor, se postará výstava velkoformátových fotografií Miroslava Stříbrného. Výstavu můžete navštívit až do 30. dubna, otevřeno je denně od 9 do 17 hodin.

Smetanovský bál ve stylu 19. století

Kdy: sobota 2. března v 16.00

Kde: Kavárna Pošta, Liberec

Za kolik: 400/450 korun

Proč přijít: Jste srdečně zváni k tanci do krásných prostor bývalé kavárny vyzdobené ve vídeňském stylu, která svému účelu již neslouží a je jen málo příležitostí v roce, kdy je možné si ji prohlédnout. Večerem plným tance a hudby provází taneční lektorka Hana Tillmanová. K tanci hraje soubor Fragium 16 pod vedením Pavla Jiráska. V průběhu večera se můžete těšit na dobové tance, jako jsou polky, valčíky, čtverylky a bohaté kulturní zážitky. Dobový oděv je vítaný, nikoli však povinný.

Marie Antoinetta

Kdy: sobota 2. března v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 160 - 420 korun

Proč přijít: Osud poslední francouzské královny nás přitahuje střetem velkých světodějných událostí s jedním lidským životem. Nelítostný chod dějin vstoupí do života dospívající dívky, aniž by mohla cokoli změnit. Anebo mohla? Ve čtrnácti ji z Rakouska poslali do Francie, aby si vzala korunního prince, v necelých dvaceti se stala francouzskou královnou po boku Ludvíka XVI., dynastii dala čtyři děti. Oslňovala fantastickými kostýmy a výstředními parukami obřích rozměrů. Patnáct let žila v nablýskaném přepychu Versailles, než vládu jejího manžela smetla revoluce. Ztratila dvě děti. Pokusila se utéct z vězení. Zemřela ve třiceti sedmi. Jaká byla a proč byla potrestána za okázalost celého dvora? Americký autor David Adjmi ji líčí jako současnou dívku v zajetí spotřebního kolotoče. Nepřeberná hojnost nabídek, zábavy a požitků ji zaměstnává stejně jako dnešní blahobyt nás. Zapomínáme, že bohatá společnost žije na dluh, který kdesi v podpalubí narůstá. Jak rychle se musí člověk probudit, aby se nerozpoutaly ničivé živly? Osobitá mladá režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová už v českém divadle zanechala stopu, vytvořila řadu oceňovaných inscenací i vlastních textů a několik let vedla soubor ostravského Divadla Petra Bezruče.

Marcell a Fiedlerski

Kdy: sobota 2. března ve 20.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 290/350 korun

Proč přijít: Marcell je český zpěvák, producent, skladatel a absolvent Lékařské fakulty UP v Olomouci. Po studiu se začal naplno zabývat hudbou. Fiedlerski, vlastním jménem Ondřej Fiedler, je hudebník, producent a songwriter.

Giacomo Puccini: Bohéma

Kdy: neděle 3. března v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 160 - 490 korun

Proč přijít: Jedna z nejznámějších operních stálic na světových jevištích měla svou premiéru roku 1896, pod taktovkou dirigenta Artura Toscaniniho, na libreto Giuseppe Giacosy a Lugiho Illicy. Inscenace měla v Divadle F. X. Šaldy premiéru 9. března 2018 a i přesto, že v programu setrvala pouze rok, zaznamenala mimořádný divácký úspěch. Krutý osud ovšem nezasahuje pouze v operních příbězích, ale také v reálném životě, a proto, kvůli celosvětové pandemii a uzavření divadel, nemohl být tento operní skvost dostatečně reprízován. Divácky oblíbenou inscenaci divadlo představilo v nedávné (únor 2024) obnovené premiéře. Přijďte se znovu nechat okouzlit Pucciniho mistrovským dílem, jehož příběh se odehrává v Paříži v polovině 19. století. Prožijte radost, lásku, ale i zoufalství, které na své cestě naleznou básník Rodolfo a jeho Mimi.

Moravský večer, Vinotéka Víno Hruška Liberec.Zdroj: archiv

Maškarní karneval, Postřelná.Zdroj: archiv

Slavnostní mše svatá, kostel sv. Antonína Velikého Liberec.Zdroj: archiv