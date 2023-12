Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou v Libereckém kraji. Tipy najdete v článku a také v galerii plakátů.

Grabštejnské Vánoce. | Foto: Martin Štefanov

LIBERECKO

Komedie o narození Páně

Kdy: pátek 8. prosince v 19.00

Kde: Malé divadlo, Liberec

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Vánoční a velikonoční biblické příběhy patřily k nejstarším námětům lidového divadla, které se formovalo od 17. století. Jeho kořeny ovšem sahají ještě hlouběji. Během advent a o Vánocích se v českých kostelech už od dob středověku četl příběh o narození Ježíše Krista. Pro zvýšení účinku byl s oblibou i dramatizován a uváděn jako součást mše. Postupně ovšem do příběhu začaly pronikat světské prvky, a tak byla taková představení vykázána před kostel, kde se jich ujali učitelé a žáci, posléze i cechy, a lidové drama bylo na světě. Spousta takových her se zachovala v opisech či fragmentech a mnohé z nich se v nejrůznějších úpravách uvádějí v adventním čase dodnes. V libereckém divadle zvolili hru méně známého autora Jana D. Klejcha, která příběh o narození Ježíška nahlíží velmi poeticky s místy naivní, ale o to půvabnější prostotou. Vzhledem k tomu, že se písně z této hry nedochovaly v plném znění, je inscenace doplněna o řadu více i méně známých koled.

Vánoční cirkus

Kdy: pátek 8. prosince v 17.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: Vánoční cirkus - to je cesta k nostalgii a iluzi. Skvělou show pro všechny diváky plnou hudby, světla, barev a fantazie s výbornými umělci pořádá skupina Mistral.

Pohádka o Raškovi

Kdy: sobota 9. prosince v 10.00 a v 15.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Do kategorie „zážitkových představení“ by se dala zařadit inscenace na motivy slavné Pohádky o Raškovi z pera Oty Pavla. Představení se totiž odehrává v neobvyklém prostoru malé nezastřešené arény. Diváci (ve značně omezeném počtu) si uvnitř mohou připadat, jako kdyby se právě ocitli na tribunách okolo doskočiště pod skokanským můstkem, kdesi vysoko v horách. Právě hory a skokanské můstky totiž vytvářejí hlavní kulisy zasněžené pohádky o malém klukovi, který chtěl vylézt na vysoký kopec a potom ještě výš a ještě dál.

Mikulášská besídka

Kdy: sobota 9. prosince ve 14.00 do 18.00 (v každou celou hodinu)

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 190 korun/balíček

Proč přijít: Mikuláš se svojí družinou letos opět dorazí do Vratislavic a přinese dětem bohatou nadílku a také radost, kterou najdou v mikulášském balíčku. Vstupem na akci je zakoupení mikulášského balíčku, které se budou prodávat výhradně v předprodeji v Infocentru KC Vrratislavice 101010, zakoupení na místě nebude možné.

Rozptýlení / Barcarole

Kdy: sobota 9. prosince v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 550 korun

Proč přijít: Unikátní spojení divadla a filmu. Komedie Rozptýlení / Barcarole Divadla Verze je o tom, že každý má své potřeby a svá přání, a že někteří se jich domáhají i 40 let po své smrti. Komedie o lidech, kteří mají starosti a potřebovali by rozptýlit. Hodinový manžel přichází do bytu staré důchodkyně Isabely, jejíž pračka vytopila nerudnou sousedku. Její garsonka ovšem nepůsobí jako domov opuštěné důchodkyně, ale spíš jako klinika vyšinutých jedinců, z nichž jeden není schopen splnit poslední přání své manželky, další je rozzuřená feťačka, která má odpor k uprchlíkům z třetího světa a jedna vznešená důchodkyně, které se zjevuje uražený manžel, v myslivecké kamizolce, který se domáhá svých práv. Během této bizarní návštěvy padne iluze jednoho šťastného manželství, vyjasní se jedno staré nedorozumění, několik dalších nastane a v kuchyňských spotřebičích se ukážou i ti, kteří už tu dávno nejsou. Součástí divadelního projektu je i krátký film Barcarole, jehož projekce proběhne po krátké přestávce. Film měl premiéru na MFF v Karlových Varech a byl nominován na Českého lva.

Kočkolit pro Morsi, vodítko pro Dona. Prohlédněte si přání opuštěných zvířat

Hejnický advent

Kdy: sobota 9. prosince ve 12.00

Kde: Klášter Hejnice, Hejnice

Proč přijít: Již od pravého poledne budou probíhat trhy v křížové chodbě kláštera – čekají vás stánky s rukodělným zbožím, svařeným vínem a grilovanými dobrotami. Trh potrvá do 17 hodin. Adventní kulturní program druhého adventního víkendu začne ve 14 hodin pásmem nazvaným Vánoční strom dětí. Zazpívají v něm děti z frýdlantských mateřských, základních a uměleckých škol. V 19 hodin bude program pokračovat adventním večerem v klášterní restauraci, který hudbou doprovodí Vladimír Hrdina.

Dva sněhuláci o Vánocích

Kdy: sobota 9. prosince v 10.00

Kde: DK Beseda, Hrádek nad Nisou

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Liduščino divadlo přiváží pohádku nejen pro děti, která zpestří předvánoční dodpoledne. Dva sněhuláci se objeví u chaloupky na kraji lesa. Na chaloupku si dělá zálusk zlobivý čertík, který by rád v chaloupce zkazil Vánoce. To naši sněhuláci nedovolí a začnou chaloupku bránit. Čertík se nestačí divit, a nakonec odtáhne s nepořízenou. Vánoce v chaloupce se vydaří a naši sněhuláci dostanou od pantáty dokonce nádherný dárek.

Grabštejnské Vánoce

Kdy: sobota 9. a neděle 10. prosince v 10.00

Kde: Státní hrad Grabštejn

Za kolik: od 60 korun

Proč přijít: Adventní program na hradě vrcholí o druhém adventním víkendu, kdy se vyzdobené interiéry hradu stanou dějištěm vánočně laděných hraných prohlídek určených pro celou rodinu. Kromě nich je na hradě připraven další bohatý program. Těšit se můžete na dětské dílny, které proběhnou ve vytápěných prostorech. Malé tvůrce i jejich doprovod čeká zdobení perníčků, výroba drobných ozdob a dekorací. V neděli bude i tiskařská dílna, ve které si budete moci vyrobit originální linorytová přání. V okolí hradu připravují organizátoři adventní stezku, na které se dozvíte o postavách, které adventní čas provázejí. Na konci na všechny čeká odměna. Stezka začíná u altánu a je značena sněhovými vločkami. Odměnu může dítě získat na základě správně vyluštěné tajenky - hrací karta je v ceně vstupného na jakýkoli program. V sobotu od 16 hodin vás čeká nejslavnější skladba českých Vánoc – Rybova Česká mše vánoční v podání smíšeného pěveckého sboru Janáček z Jablonce nad Nisou. V neděli bude po celý den v hradní kavárně hrát a zpívat skvělá dobová kapela Trifikus.

Pletené pohádky

Kdy: neděle 10. prosince ve 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Nedělní pohádku u Fryče tentokrát přiváží soubor Čmukaři. Pletené pohádky jsou napsány s obdivuhodnou fantazií, hravostí, s citem pro poetiku a jemným humorem. Jedná se o čtyři pohádky o zvířátkách, které v sobě nesou mimo jiné také prvky ponaučení se jmenují: Kůzlátko a vlk, O chytrém zajíci, O statečném kůzleti a O zlé koze. Výborné divadlo vhodné pro děti, ale i plnohodnotná zábava pro dospělé. Představení bylo oceněno na festivalech Loutkařská Chrudim a Jiráskův Hronov.

Když tátové hráli..

Kdy: neděle 10. prosince ve 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 480 korun

Proč přijít: Honza Nedvěd mladší, Hanka Nedvědová a bratři Oršulíci spolu šlápli do pedálů a opět vzkřísili k hraní hudební skupinu Příbuzní. Na koncertech si můžete zazpívat nejen staré hity Bratří Nedvědů, skupiny Spirituál Kvintet, Brontosaurů ale i autorské písně kapely Příbuzní. Uslyšíte i některé nové autorské písně, které Honza vydává na své nové desce a určitě alespoň jednu zahraje a zazpívá.

Prohlídky zámku a vánoční kvíz pro děti

Kdy: neděle 10. listopadu v 10.00

Kde: Zámek Svijany

Proč přijít: V době adventní otevírá své brány jinak v zimě zavřený svijanský zámek. Prohlédněte si zdarma expozice Zámku Svijany a své děti přitom zabavte oblíbeným vánočním kvízem, za jehož vyplnění dostanou sladkou odměnu. Zakoupit si ho můžete na recepci zámku za symbolickou cenu a zdarma si projít zámecké expozice, které budou otevřeny do 17 hodin. Pokud se budete chtít vánočně naladit, jste v 17 hodin zváni na Zpívání v kapli, kde si společně za doprovodu zpěvu Jarušky Sedláčkové a varhanisty Petra Prádlera zazpíváte vánoční koledy.

ČESKOLIPSKO

Casanova na duchcovském zámku

Kdy: pátek 8. prosince v 19.00

Kde: sál KC Sever, Cvikov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Divadelní spolek Karel Čapek Děčín uvádí hluboce lidskou komedii, která popisuje poslední dny slavného milovníka žen a světoběžníka na zámku v Duchcově. Osamělý, vystavený intrikána útokům zde napsal své paměti, které se později staly světově proslulými. Autor hry přidal do této jeho životní etapy ještě poslední lásku – Žofii.

Vánoce na Vodním hradě Lipý

Kdy: sobota 9. prosince ve 13.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Oslavě adventu a Vánoc v tradičním dobovém duchu bude patřit druhý adventní víkend na nádvoří hradu Lipý. Připravena je dobová vánoční hudba v podání kapely Benedictus nebo animace andělů na chůdách, děti uvidí dvě vánočně laděné pohádky Kašpárek a dřevěný koník či andělské Vánoce. Také budou moci napsat přání Ježíškovi, a to v Andělské poštovně přímo na hradě. Chybět nebude ani vánoční jarmark a občerstvení. Kromě andělů nebudou chybět ani čerti, pekelník se postaví proti andělovi v závěrečném představení Magická síla ohňů. Podrobný program najdete na www.mucl.cz.

Prosím, slyšte!

Kdy: sobota 9. prosince v 15.00

Kde: Městské divadlo, Nový Bor

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Charitativní adventní akce se koná jako pomoc nadačnímu fondu Ozvěna. Odpoledne vás čeká tradiční adventní trh se svařeným vínem alko i nealkoholickým punčem, cukrovím, tradičními tvůrčími dílnami pro děti, s vánočními dárky pro vaše blízké a také vás nemine muzicírování s žáky ZUŠ Nový Bor. Na 19. hodinu je připraven koncert skupiny Clarinet Society. Teplickou kapelu Clarinet Society, která vám přinese jazz, swing i populární hudbu, tvoří členové Severočeské filharmonie Teplice. Součástí večera bude křest nového benefičního kalendáře pro Ozvěnu. Veškerý výtěžek akce bude věnován rodinám, které mají dítě s trvalou ztrátou sluchu.

Vánoce na Zámku v Doksech

Kdy: sobota 9. prosince v 13.00

Kde: Zámek Doksy

Proč přijít: Druhou prosincovou sobotu se můžete opět těšit na speciální vánoční prohlídky dokského zámku s divadelními herci na téma „Vánoce u Valdštejnů“. Začátek prohlídek je ve 13, 15 a 17 hodin. O hudební doprovod se postarají žáci ZUŠ Doksy. Vstupenky na prohlídky zakoupíte v infocentru na zámku v Doksech nebo online na www.evstupenka.cz. Součástí akce bude malý adventní jarmark. Budete si moci také zakoupit výrobky amatérského řezbáře Petra Kapalína, kterému tento den končí výstava v městské galerii. Muzeum Čtyřlístek si v tento speciální den také připraví spoustu vánoční čtyřlístkové zábavy. Setkáte se s živými postavičkami a užijete si spoustu legrace. Pomůžete například známé partě čtyř kamarádů ozdobit vánoční stromeček v muzeu. Ozdoby vyrobíte ve tvůrčí dílně. Otevřen bude i obchůdek, kde si můžete mimo jiné zakoupit novou 22. Velkou knihu – Fantastické příběhy Čtyřlístku.

VIDEO: V Paláci Liebieg zahájili advent. Slavnostně rozsvítili strom

Andělský akordeon

Kdy: neděle 10. prosince v 18.00

Kde: Městské muzeum, Mimoň

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V hudebním programu Andělský akordeon uslyšíte sólový akordeon ve své koncertní podobě, zpestřený zpěvem adventních písní za doprovodu Jitky Baštové.

Čekání na Ježíška

Kdy: neděle 10. prosince ve 10.00

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Proč přijít: Vlastivědné muzeum a galerie a Ekoporadna Orsej zvou malé i velké na předvánoční tvoření. V minimálně dvanácti workshopech si návštěvníci mohou vyzkoušet celou řadu zajímavých technik. Kromě již celkem obvyklých dílniček, kde se budou dekorace a drobné dárky tvořit ze dřeva, přírodnin a papíru, bude zařazeno i plstění, drátkování, malování na sklo a další. Nebudou chybět ani tradiční pečení cukroví, malování perníčků a pouštění skořápkových lodiček. Od dílniček si mohou nejen děti odběhnout na pohádku. Letos jsou připravené celkem tři. V 11 hodin vystoupí Teta Perla s loutkovou pohádkou „O Ježíškovi“, ve 12.30 páťáci ze ZŠ Pátova s vystoupením nazvaným „Jak ořechová skořápka plula na Vánoční ostrov“ a ve dvě hodiny dostane prostor profesor Zlomtužka a jeho „Dopis Ježíškovi“.

Koncert pod vánočním stromem

Kdy: neděle 10. prosince v 16.00

Kde: náměstí T. G. Masaryka, Česká Lípa

Proč přijít: Bronzová adventní neděle se koná hudební přehlídka ZUŠ v rámci českolipského adventu. Na koncertu s příznačným názvem „Vánoce se ZUŠ“ zazní v podání mladých umělců úžasné vánoční písně plné energie, diváky potěší sólová a komorní vystoupení nadaných hudebníků a nebudou chybět ani báječné bandy - Elce Pelze Band a Jazzová Farma. Ke kouzelné zimní atmosféře a prožitku hlubších pocitů a emocí přispěje sváteční osvětlení, zářivý vánoční strom a trh s teplými nápoji s vůní vanilky a skořice. Přijďte s námi pobýt a užít si předvánoční náladu.

Stezka Staročeské Vánoce

Kdy: probíhá do 7. ledna

Kde: start u muzea a cíl na náměstí, Mimoň

Proč přijít: Chcete, aby na Vánoce napadl sníh? Potom se vydejte na vánoční stezku a vyluštěte zaklínadlo. Stezkou vás provedou děti, kamarádi Kuba s Aničkou, které známe z příběhu Masopust ztracený v čase. Kuba opět projde časovou branou a zažívá s Aničkou a její rodinou tradiční venkovské Vánoce z počátku minulého století. Úkolem účastníků stezky je najít zaklínadlo, které by mělo pomoci, aby na letošní Vánoce napadl sníh. Stezka má opět dvě varianty náročnosti – lehčí a těžší verze, které během stezky nelze měnit.

JABLONECKO

Sto zvířat & Waldbanda

Kdy: pátek 8. prosince ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Koncert na počest Honzy Kaliny. Kapela Sto zvířat vznikla v roce 1990 a stala se průkopníkem tehdy u nás téměř neznámých žánrů ska a rocksteady. Vycházela z tehdejší vlny anglických kapel jako Madness, Specials nebo Selecters. V porevoluční době, která přála spíše undergroundovým kapelám, přišla s veselými melodiemi, tanečními rytmy a s mimořádně kvalitními texty Tomáše Belka. S tímto koktejlem posléze doplněným i o reggae nebo swing se už 33 let drží na špičce jak klubové, tak festivalové scény. Devítičlenná úderka má za sebou více jak 2400 koncertů u nás, ve Spojených státech, Francii, Německu, Švýcarsku, Belgii a Slovensku. Na svém kontě má 12 řadových alb a nespočet účastí na různých kompilacích. Rovněž se věnuje pravidelně natáčení klipů, kterých má v archivu okolo dvacítky. V posledních letech nastoupilo do kapely několik výrazných mladých muzikantů, kteří přinesli novou energii. Kapela se nachází v tuto chvíli zřejmě ve své vrcholné formě, o čemž svědčí nejen reakce fanoušků, ale i odborné kritiky. Walbanda je český brassband se základnou v Praze hrající funky-disco balkan plný trumpet a trombonů.

Štístko a Poupěnka – Velká oslava

Kdy: sobota 9. prosince v 15.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 360 korun

Proč přijít: Jste zváni do fantastického světa pohádek a písniček v zbrusu novém představení Velká oslava. Zazní oblíbené písničky jako Paráda, Čertík Bububu nebo Karneval, Tanči, tanči a Umíme cokoli či oblíbená pohádka s Vlkem a jehňátkem. A to pořád není všechno. Seznámíte se i s novým pianistou panem Doremi, nebudou vám stačit nohy v písničce Stonožka, protože musíte chystat oslavu pro Ňufáčka. V přípravách vás vyruší Jarášek Bobi i Čertík Bububu. A možná přijde i Vlk a jehňátko. Zkrátka všechny děti již od dvou let čeká spousta zpěvu, tance a zábavy.

Vojtaano

Kdy: sobota 9. prosince ve 20.00

Kde: klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 270 korun

Proč přijít: Herec, komik a hlavně svérázný písničkář, to je Vojtaano – Vojtěch Záveský. Nikdo neumí doplnit folk tak peprnými rapovými texty jako právě on. Muž mnoha talentů představí mimo jiné nový singl, který nese název Zas pitchuje. Jak může lehce zkomolený název písně napovědět, tak jde opět o text ze života.

Vánoční svařák ve Výtopně Kořenov

Kdy: sobota 9. prosince ve 12.00

Kde: Ozubnicová železnice Tanvald - Kořenov - Harrachov

Proč přijít: Již pošesté se uskuteční Vánoční svařák ve Výtopně Kořenov. Netradiční vánoční atmosféru můžete zažít mezi historickými železničními vozidly. Pro návštěvníky Výtopny Kořenov bude připraveno nejen svařené víno, ale také vánoční punč i další občerstvení. Pro děti budou připraveny dílničky - výroba vánočních dekorací, malování dřevěných a sádrových mašinek, výroba svíček, vypalování do dřeva či zdobení perníčků. Mezi 15. a 18. hodinou budou ve Výtopně Kořenov i Mikuláš s čerty a andělem, pro děti bude mít sladké dobroty. Kolej klub vypraví na Vánoční svařák zvláštní vlak. Motorový vůz M152.0604 pojede z Turnova přes Liberec, Jablonec a Tanvald do Kořenova a zpět. Kapacita vlaku je omezená, k návštěvě Výtopny Kořenov můžete využít i pravidelné vlaky Českých drah.

Liberečtí studenti vypěstovali symbol začátku adventu. Hvězdy jdou na dračku

Adventní koncert skupiny Capella Rederna

Kdy: sobota 9. prosince ve 14.00

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 110 korun

Proč přijít: Liberecký renesanční hudební soubor zavítá druhou adventní sobotu na hrad Valdštejn. V kapli sv. Jana Nepomuckého představí výběr ze svého repertoáru inspirovaný Vánocemi.

O cukrářce Barborce a zatoulaném čertíkovi

Kdy: neděle 10. prosince v 16.00

Kde: klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Vánoční pohádku pro děti zahraje divadlo Úsměv. Pohádka je plná milých a sladkých vánočních koled. Cukrářka Barborka má jako každý rok hodně práce s pečením cukroví. Dokonce i pro pana Mikuláše a čertíka připraví krabičku se sladkostmi. Čertík sní Barborce všechny vanilkové rohlíčky, až ho rozbolí bříško a zapomene jít domů, do pekla. Když ho cukrářka Barborka objeví, už je pozdě. Peklo je zavřené. Čertík zůstane u Barborky. Společně oslaví Vánoce, kde pod stromečkem čertík dostane cukrářskou zástěru.

Organo E Voce - adventní koncert

Kdy: neděle 10. prosince v 16.00

Kde: Kostel sv. Jakuba Většího, Železný Brod

Proč přijít: Krásný majestátní zvuk varhan a sametový hlas ve skladbách světových i českých autorů rozezní prostory kostela a pohladí vaše duše a vykouzlí v předvánočním čase atmosféru klidu a pohody. Účinkují: Luděk Vele (bas), Eva Lédlová (soprán) a Bohuslav Lédl (varhany).

Advent u ovečkového betléma

Kdy: neděle 10. prosince v 16.30

Kde: rozhraní ulic Občanská a Vřesová, Střední Smržovka

Proč přijít: Spolek Malé Polsko pořádá adventní setkávání letos již po třinácté. Na druhou adventní neděli je připravena ochutnávka rybí polévky. Každý, kdo přijde, také dostane kousek největší vánočky, která byla upečena za dobu konání těchto adventních setkání.