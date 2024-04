ČESKOLIPSKO

Mezinárodní den Romů

Kdy: pátek 12. dubna od 17.00

Kde: KD Bohemia Nový Bor

Proč přijít: Novoborská organizace Rodina v centru zve na oslavu Mezinárodního dne Romů. Na programu bude předtančení klientů - dětí z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, dále turnaj ve fotbálku, budou se podávat romské speciality a zazní i pravá romská kapela Ernest Dančo band. Následovat bude diskotéka. Akce je pro všechny lidi a měla by být nahlédnutím do romské kultury.

Rozeběhni Stráž

Kdy: sobota 13. dubna od 8.30

Kde: Hotel Uran, Stráž pod Ralskem

Za kolik: startovné 200/300 korun

Proč přijít: Třetí ročník běžeckého závodu, který pořádá strážská základní škola. Přijeďte si zazávodit do krásné krajiny v okolí Stráže pod Ralskem. Nenáročný závod bude rozdělen na dva okruhy. Kratší šesti kilometrový, delší 15 km. Součástí programu budou i dětské závody Nordic Walking na 6 km. Start i cíl bude ve Stráži pod Ralskem na hrázi u hotelu Uran. Více ZDE

Old Minka band

Kdy: sobota 13. března ve 20.00

Kde: klub U bílýho černocha, Česká Lípa

Proč přijít: Čeká vás hudební setkání s českolipskou skupinou hrající vlastní tvorbu Oldřicha Minky. Melancholie, spodní proudy a temné undergroundové rytmy. Poezie Oldy Minky (a několika dalších autorů) náležitě onu temnotu lidského nitra podtrhuje. A když ty verše slyšíte, tak víte, že Olda dobře ví, o čem zpívá.

Regionem za Velké války

Kdy: sobota 13. dubna ve 14.00

Kde: klubovna Vlastivědného muzea, Česká Lípa

Proč přijít: Během přednášky vám Radek Andonov představí „Velkou válku“ na starých pohlednicích České Lípy.

Filip Šimandl

Kdy: sobota 13. dubna ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Akustický recitál písní Filipa Šimandla, vítězného textaře minulé Porty, vás zaujme zhudebněnými příběhy, prostě písněmi ze života se skvělým folkrockovým doprovodem. Během loňského roku si Filip Šimandl svým sympatickým projevem získal v okolí už stálé publikum. Srdečně tak zveme na tento koncert i vás. Vstup je volný.

Princezna se zlatou hvězdou na čele

Kdy: neděle 14. dubna v 15.00

Kde: KC Sever, Cvikov

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Jste srdečně zváni spolu se svými dětmi na klasickou pohádku s písničkami, která se nechává volně inspirovat dílem Boženy Němcové. Děj vás zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná dcera, princezna Lada, právě slaví osmnácté narozeniny. Ty pokazí návštěva krále Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a chce donutit Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým králem uprchnout a hledat štěstí daleko od domova, což se jí nakonec podaří v království prince Radovana.

Pověsti hradů spatřených

Kdy: probíhá do 28. října

Kde: Památník K. H. Máchy, Doksy

Proč přijít: Karel Hynek Mácha, známý především jako autor epické básně "Máj", byl nejen vášnivým básníkem, ale také talentovaným kreslířem. Během svých cest po českém venkově si Mácha často vybíral za motiv starobylé hrady a zříceniny, které mu poskytovaly nevyčerpatelný zdroj inspirace. Staré pověsti a legendy spojené s těmito místy ho fascinovaly a staly se nedílnou součástí jeho tvůrčího procesu. Příroda byla pro mladého básníka inspirací i útočištěm. Mácha podnikl za svůj krátký život mnoho pěších výletů. Putoval sám nebo se svým přítelem Eduardem Hindlem, který ho v létě roku 1832 přivedl poprvé i do našich končin. Známé jsou jeho cesty do Krkonoš a dokonce i do daleké Itálie. Při svém putování zemí českou, zemí milovanou, navštívil a zaznamenal Mácha některé hrady i několikrát. Plány cest a seznam „hradů spatřených“ si zapisoval do Zápisníku, Černého sešitu, Hnědého sešitu. V jeho pozůstalosti se dochovalo 115 kreseb a akvarelů. Většina skic vznikala přímo na cestách, některé později Mácha doma koloroval. Vy si teď můžete přečíst známé i neznámé pověsti hradů, které na svých poutích navštívil Karel Hynek Mácha a které třeba už tenkrát vyslechl od místních lidí a mohly se stát inspirací pro jeho tvorbu.

Dvě doby Jiřího Kubového

Kdy: probíhá do 11. května

Kde: Galerie Pošta, Dubá

Proč přijít: První výstavou letošní sezony v dubské galerii Pošta bude prezentace nevšední tvorby ústeckého umělce Jiřího Kubového. Narodil v roce 1950 v Mostě a celým životem je spojen se severem Čech - v Roudnici prožil dětství a roku 1967 se stěhuje do Ústí nad Labem, kde žije dodnes. Od roku 1968 začíná tvořit, maluje obrazy na lepenky, sololity, používá i nezvyklé materiály jako dřevěné tyče, dráty, desky, atd. Obvykle Kubového menší výstavy prezentují nové práce, dubská výstava tak výrazně vybočuje, pod názvem Dvě doby představí divákům právě dvě doby - poslední práce, které jen tak tak jsou zaschlé a nafocené a bude jim věnována největší místnost galerie. Ve zbytku výstavních prostor si může návštěvník prohlédnout práce staré, z let sedmdesátých, které až na jednu nebyly zatím nikde vystaveny. Výstavu kurátorsky připravil Petr Pokorný.

