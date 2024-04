LIBERECKO

Liberecké Velikonoce 2024

Kdy: probíhá do neděle 31. března

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Tradiční velikonoční trhy před libereckou radnicí s bohatým doprovodným programem začnou v pátek a potrvají až do Božího Hodu velikonočního v neděli 31. března. Jako vždy vás po celý více než týden čeká každý den hudební program, divadelní představení i celá řada workshopů a dílen, kde si vyrobíte velikonoční dekorace. Se svou velikonoční pentličkou můžete pomoci i ozdobit městskou velikonoční břízu. Součástí akce bude až do středy 3. dubna výstava Velikonoce očima dětí, která proběhne v v 1. a 2. patře historické budovy radnice a představí tvořivost dětí z libereckých mateřských škol. Po celou dobu trhů vás samozřejmě čekají stánky s dobrotami i tématickým zbožím. Mezi náměstím Dr. E. Beneše a Soukenným náměstím vás bude vozit velikonoční vláček a před libereckou radnicí pro vás budou v provozu dva dětské kolotoče. Podrobný program na jednotlivé dny oslav letošních Velikonoc najdete na www.visitliberec.eu.

Kateřina Marie Tichá a Bandjeez

Kdy: čtvrtek 28. března od 20.00

Kde: KC Vratislavice 101010

Za kolik: 390/450 korun

Proč přijít: Zpěvačka, skladatelka, držitelka prestižní Ceny Anděl Kateřina Marie Tichá na sebe výrazně upozornila svým debutovým albem Sami (2020). Tímto pozoruhodným uměleckým počinem získala respekt odborné veřejnosti a zároveň mnoho nových nadšených posluchačů a obdivovatelů. Nyní přichází s první oficiální nahrávkou z připravovaného alba. To vzniká již ve spolupráci s legendární kapelou Davida Stypky – Bandjeez. Píseň Plamen doprovází videoklip režiséra Ondřeje Kudyna, který představuje Kateřinu nejen jako výjimečnou interpretku, ale poprvé i jako tanečnici. Koncert se uskuteční v rámci turné Plamen 2024.

Velikonoce na zámku Lemberk

Kdy: pátek 29. března – pondělí 1. dubna v 10.30

Kde: Státní zámek Lemberk

Za kolik: 160 korun

Proč přijít: Speciální prohlídky velikonočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple s průvodcem. Ukázka velikonočního slavení a zvyků šlechty zaměřená na 20. – 30. léta 20. století. Po zimní přestávce na úvod nové sezóny bude v době velikonočních svátků také otevřena středověká věž, a to vždy mezi 9. a 15. hodinou. Na věž se platí vstupné zvlášť a činí 80 korun.

Velikonoce na Grabštejnu

Kdy: pátek 29. března (do 1. dubna)

Kde: Státní hrad Grabštejn

Proč přijít: Začátek sezóny na našich památkách letos vychází na Velikonoce, a tak se i na Grabštejnu můžete těšit na vyzdobené interiéry, dětské prohlídky, na kterých budou vaše děti hledat klíč od hraběcí pokladnice a tvůrčí dílny, abyste si z hradu mohli odnést něco do vaší velikonoční výzdoby. Všechny informace najdete na www.hrad.grabstejn.cz.

Poznej autismus jinak

Kdy: pátek 29. března – úterý 2. dubna

Kde: lesopark Vratislavice, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Liberecká organizace Centrum LIRA, která pomáhá rodinám dětí s postižením a poskytuje sociální služby rané péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS v rámci celého Libereckého kraje, se připojila ke Světovému dni porozumění autismu (2. 4.). Jejími klienty jsou totiž i rodiny dětí s poruchou autistického spektra. Letos LIRA připravila stezku s úkoly, která bude osvětou a přiblížením toho, co to autismus je, jak se lidé s autismem cítí, co prožívají. Stezka je vhodná nejen pro jednotlivce a studenty, ale i pro rodiny s dětmi. Vyzkoušíte si, jaké to je, když žijete s autismem. Návštěvníci si vyzkouší například tyto aktivity: dívejte se vzájemně do očí, postavte z přírodnin obličeje, hmatová krabice, složení básničky pomocí obrázků. Celá akce bude probíhat v termínu 29. 3. - 2. 4. v Lesoparku Zámecký vrch - Vratislavice nad Nisou. Během těchto dnů mohou návštěvníci kdykoliv dorazit a stezku si projít. Pro diagnózu autismu je charakteristická modrá barva, proto se můžete zapojit i do výzvy Den v modrém - projít stezku v modrém oblečení a vyjádřit tak podporu lidem s autismem a zároveň pomoci toto téma přiblížit ostatním. Není to však podmínkou pro účast na stezce.

Velikonoční zábava v Babylonu

Kdy: pátek 29. března – neděle 31. března

Kde: Centrum Babylon, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Centrum Babylon Liberec zve děti i rodiče o letošních Velikonocích na zábavný program v Královské zahradě. Dvě veselé pohádky představí Divadlo Krabice, velikonoční show s interaktivní hrou i soutěžemi o ceny nabídnou animátoři z DanceMission.CZ a hudebně pohybový program se zvířátky přiveze oblíbená Pája Papagája. Dále budou probíhat každý den výtvarné dílničky, kde si můžete zkusit uplést pomlázku, malovat vajíčka nebo vyrobit velikonoční dekorace. Můžete též zakoupit výrobky Sdružení TULIPAN, a podpořit tak činnost handicapovaných. Program na jednotlivé dny najdete na www.centrumbabylon.cz.

Eridu

Kdy: sobota 30. března ve 20.00

Kde: Bar Ateliér, Liberec

Proč přijít: Kapela z nedalekého Jablonce tvoří a hraje hlavně vlastní hudbu ve stylu 60. a 70. let.

Velikonoce pro děti

Kdy: neděle 31. března v 10.00

Kde: Vše sportovní areál Obří Sud Javorník, Jeřmanice

Proč přijít: V areálu Obří sud je připraven tradiční velikonoční program, který se na Javorníku koná každý rok. Největším lákadlem je lanová dráha na kopec Javorník, která bude v provozu od 10 do 15 hodin a děti na ní mají jízdu zdarma. V lese za horní stanicí lanové dráhy kolem cesty do restaurace Obří sud mohou děti hledat penízek Obří sud. Kromě toho, že to bude zábava s dobrodružství, každé jedno dítě, které přinese jeden nalezený penízek do restaurace Obří sud, dostane milé překvapení v podobě velikonoční odměny.

Velikonoční sobota

Kdy: sobota 30. března ve 14.00

Kde: centrum obce, Kryštofovo údolí

Proč přijít: Kryštofoúdolský okrašlovací spolek vás srdečně zve na velikonoční setkání, které se bude konat v centu obce, v blízkosti hospody U Kryštofa. Čeká vás program plný zábavy – nejen děti se naučí plést pomlázky, proběhne také „historické velikonoční okénko“, v němž se dozvíte vše o tradicích, spojených s těmito svátky a také o tom, jak Velikonoce slavili naši předci. Lákavá bude rovněž soutěž o nejkrásnější a nejchutnější mazanec, tak si program na sváteční sobotu nenechte ujít.

Cum decode

Kdy: neděle 31. března v 18.00

Kde: Kostel sv. Bonifáce, Liberec

Proč přijít: Boží Hod velikonoční je nejvýznamnějším velikonočním svátkem a při té příležitosti jste zváni na koncert sboru Cum decode. Zazní skladby J. S. Bacha, J. H. Scheina, H. Schütze, F. Mendelssohna nebo J. Rheinbergra.

Jeden svět

Kdy: pondělí 1. dubna (do 19. dubna)

Kde: kino Varšava, Liberec

Proč přijít: Výstava Jeden svět, která je součásti mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, je stejně tak rozmanitá jako festival sám o sobě. Přestože oficiální vernisáž výstavy proběhne až 8. dubna, obrazy budou k vidění již od Velikonočního pondělí.

Velikonoce na Zámku Svijany

Kdy: pondělí 1. dubna v 9.00

Kde: Zámek Svijany

Proč přijít: Na Velikonoční pondělí se otevřou brány Zámku Svijany a bude pro vás připravena jarní nadílka kvízů. Po celý den obdržíte zdarma ke každé zakoupené vstupence Zámecký nebo Venkovní kvíz pro děti. Při správném vyplnění prvních deset návštěvníků obdrží mapku, podle které najdou nadílku od velikonočního zajíčka. Sladká odměna čeká i na ostatní.

