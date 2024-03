ČESKOLIPSKO

Ještědský hřbet jako geologická učebnice

Kdy: sobota 23. března od 13.30 - beseda (výstava probíhá do 26. května)

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Proč přijít: Krátkodobá výstava představuje vznik Ještědského hřbetu, dominanty Libereckého kraje. Výstava je doplněna o fotografie z různých zajímavých lokalit, animované video o vzniku Ještědského hřbetu od České geologické služby či unikátní soubor achátů a ametystů. Jaká je geologická minulost Ještědského hřbetu? Mnoho lidí žije v představě, že toto pohoří vzniklo sopečnou činností, ale opak je pravdou. Výstava je určena všem návštěvníkům, zejména však žákům a studentům, kteří mají zájem se něco dozvědět o petrologii, mineralogii a regionální geologii tohoto jedinečného území a seznámit se s jeho pestrou geologickou skladbou, pokochat se různými minerály, prohlédnout si pár zkamenělin, dočíst se něco o starých důlních dílech a jeskyních. V rámci výstavy bude ke zhlédnutí i unikátní soubor achátů a ametystů z oblasti mezi Prosečí pod Ještědem a Hodkovicemi nad Mohelkou, který pochází ze soukromé sbírky Jaroslava Šutáka. V rámci doprovodného programu se uskuteční v sobotu 23. března o půl druhé odpoledne v klubovně muzea přednáška Petra Mužáka, následovat bude komentovaná prohlídka výstavy. V sobotu 13. dubna bude následovat geologická exkurze zaměřená právě na kvarcitové skály Ještědského hřbetu.

Velikonoční farmářské a řemeslné trhy

Kdy: sobota 23. března v 8.00

Kde: pěší zóna u Andy, Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Tradiční trhy, které přináší inspiraci pro nadcházející svátky. Těšit se můžete na pomlázky, první sadbu květin a další posly jara. Nebude chybět ani bohatý výběr stánků s dobrým jídlem a pitím i tradičními řemesly. Letos poprvé trhy také nabídnou stánek s veganskými produkty.

Velikonoce v Křišťálovém údolí 2024

Kdy: sobota 23. - neděle 24. března

Kde: Liberecký kraj

Proč přijít: Vítejte v Křišťálovém údolí - výjimečném sklářském a šperkařském kraji na severu Čech. Tradičně týden před svátky jara zde zahajte velikonoční svátky během celo víkendového programu. Čekají vás dva dny otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech a muzeích. Nejen krásné velikonoční ozdoby, ale i výrobu šperků, bižuterie a skleněných výrobků zažijete ve velikonoční atmosféře přímo v místech vzniku. Velikonoční program si připravila i některá muzea. Navštivte naše skláře, šperkaře, muzea a tvořivé dílny. Během velikonoční akce můžete soutěžit o obří velikonoční vejce. Náročně broušený skleněný objekt bude letos dokonce zářit, pro jeho výrobu použil Leoš Smejkal z kamenicko - šenovského Studia Bystro Design uranové sklo. Seznam zapojených subjektů s programem najdete na www.crystavalley.cz.

Velikonoce na rychtě

Kdy: sobota 23. března v 10.00

Kde: Vísecká rychta, Kravaře

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Vlastivědné muzeum a galerie a Ekoporadna Orsej zvou malé i velké na akci Velikonoce na rychtě. Nejvýznamnější křesťanské svátky, tiché připomínání ukřižování Ježíše Krista a oslava jeho Zmrtvýchvstání, ale i svátky jara, prostá radost z toho, že se zima blíží ke konci a nastává radostný čas - to jsou Velikonoce. Žádný jiný svátek se víc nehodí do prostor Vísecké rychty, muzea lidové kultury a života na venkově v 19. století. Přímo v expozici budou připraveny stánky s ručními výrobky. Nejen děti mohou zasednout k dílničkám, ve kterých si pod vedením zručných lektorů vytvoří kraslice, pomlázky, ozdobí perníčky, ale tvořit se bude i z přírodnin, papíru a jiných materiálů. Inspiraci pro jarní dekorace najdou kreativci nejen v dílnách, ale i ve výzdobě rychty, kterou vytváří pracovnice Ekoporadny Orsej. Vystaveny budou i bannery o historii tradic na Českolipsku a hravý kvíz o lidových obyčejích. Nebudou chybět stánky s občerstvením a zábavný program s divadlem. V 14.30 zahraje Teta Perla zbrusu novou pohádku O strašlivém Dušánkovi. Ve 12 hodin se připojí českolipský soubor Souznění, v jehož režii bude vynášení Morany a vítání jara v 15.30.

Hamleti

Kdy: sobota 23. března ve 19.00

Kde: Hotel Grand, Doksy

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Původní inscenace tvůrčího týmu Mikulášek – Štědroňová na téma hereckého života, hraní, předstírání a markýrování. Divadlo jako téma samo o sobě. Kolik osobností herci pojmou a jak to odskáčou? Je herectví opravdu vysněným povoláním? Má režisér vždycky pravdu? Co všechno se na jevišti nesmí? Proč děti a zvířata nemají hrát divadlo? To a mnohé jiné ze zákulisí divadelního světa vám ukáže představení, které do České Lípy přiveze divadlo Na zábradlí. Hrají: Jana Plodková, Petr Čtvrtníček, Jiří Vyorálek, Miloslav König, Jakub Žáček, Vojtěch Vondráček, Václav Vašák.

Shahab Tolouie Trio

Kdy: sobota 23. března ve 20.00

Kde: klub U bílýho černocha, Česká Lípa

Proč přijít: Mezinárodní hudební formace hrající zajímavou fúzi Perské a Španělské hudby. Kapela je složena ze špičkových hudebníků z Íránu, Jugoslávie a České republiky (Shahab Tolouie, Gavrilo Aleksič, Petr Hádr). Na koncertě vás zaujme různorodost muzikantů, kteří dávají hudbě zároveň divokost, ale i dynamiku. Hlavním lákadlem je ovšem sám Shahab, který disponuje skvělou technikou hry na jedinečný tříkrký nástroj Fusetar, ale i cizokrajně zbarveným zpěvem.

Kuba Machula: Ateliér

Kdy: sobota 23. března v 16.00

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Proč přijít: Galerie Jídelna se s novou výstavou zčásti promění v umělecký ateliér, českolipský výtvarník Kuba Machula zde představí svou aktuální tvorbu i prostředí, ve kterém tvoří. Výtvarník a někdejší hudebník (zpěvák a kytarista kapely Red Eye) Kuba Machula představí v českolipském muzeu svou tvorbu posledních dvou let. Malbě se věnuje ve volném čase, profesně se už od střední školy drží sklářského průmyslu. Jednotícím prvkem obrazů je technika bezkontaktní malby, tzv. drip, volně přeloženo jako cákání, kterou proslavil Jackson Pollock v 50. letech v USA. Prožitek z tvorby a tvůrčí atmosféru v galerii umocní postavená část autorova ateliéru, návštěvník si tak bude moci prostřednictvím osobních předmětů intenzivněji představit výtvarníkovu cestu až k vystaveným plátnům. Výstava potrvá do 26. května.

Adam & Nicholas

Kdy: sobota 23. března ve 20.00

Kde: Jazz Club Píchlá nota

Proč přijít: Dva mladí talentovaní hudebníci z Libereckého kraje, Adam Máté (kytara) a Nicholas Kajnar (piano) se představí v premiérovém koncertu romantické, filmové i vážné hudby. Adam Máté je student Informačních technologií, má zálibu ve všech možných žánrech hudby, ale nejčastěji hraje filmovou či vážnou hudbu a španělské flamenco. Na kytaru hraje již sedm let, nicméně nebojí se i jiných hudebních nástrojů nebo zpěvu. Nicholas Kajnar je student Obchodní akademie v České Lípě. Jeho obor je firemní management, ale jeho vášní je hudba. Jeho oblíbeným žánrem je vážná hudba, ale rád hraje i romantickou a filmovou hudbu. Koncert dvou mladých interpretů plný zaujetí a vášně pro hudbu, která vás zcela jistě osloví.

