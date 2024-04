LIBERECKO

Postupim potkává Liberec

Kdy: čtvrtek 4. dubna od 19.00

Kde: Severočeské muzeum Liberec

Proč přijít: Druhý koncert letošního turné Accord Orchestra Potsdam se uskuteční společně s libereckým sborem Cum amore - pod vedením jeho dirigenta Čeňka Svobody - v Severočeském muzeu v Liberci. Zazní úryvky z populárních muzikálů, filmové hudby, vážné hudby, jazzu, rocku i popu.

Už je tady zas

Kdy: pátek 5. dubna od 19.00

Kde: Malé divadlo, Liberec

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Mrazivá komedie, která klade řadu otázek týkajících se problémů dnešní společnosti. V jádru hry stojí jednoduchá fiktivní modelová situace. Sedmdesát let po neslavném odchodu se Adolf Hitler překvapeně probouzí na místě, kde stával jeho bunkr, v dnešním Berlíně. Město se změnilo k nepoznání, je plné cizinců a v Německu místo něj vládne žena, jakási Angela Merkelová. Jak se na tohoto „exota“ s jeho neměnnými a v dnešní době poněkud legračními názory budou dívat současní spoluobčané? A jak se on bude dívat na ně? Po prvotním a zcela pochopitelném šoku, se rychle rozkoukává a stává se, díky svým pomateným, ale konzistentním názorům, hvězdou šoubyznysu. Od televize a médií je již jen krůček k politice, jeho popularita roste a nikdo netuší, kde se to celé zastaví. Hořká politická satira, která byla původně napsaná jako román a později byla převedena do filmové i divadelní podoby, poukazuje na velká nebezpečí, která číhají na současnou západoevropskou společnost. Ukazuje totiž, jak může být i navzdory desetiletím demokracie naprosto bezbranná vůči demagogům nejhrubšího zrna, jejichž hlavní hnací silou je bezskrupulózní touha po úspěchu. Že se jedná o problém, který se nás bytostně týká, není snad ani potřeba zdůrazňovat. Inscenaci režijně připravil Zdeněk Bartoš, pro kterého jde o první práci v libereckém divadle.

Komentovaná prohlídka Krytu civilní obrany

Kdy: sobota 6. dubna 8.30, 10.00 a 11.30

Kde: Kryt civilní obrany, Liberec

Proč přijít: Každou první sobotu v měsíci můžete v rámci komentovaných prohlídek navštívit CO kryt v Lucemburské ulici. Prozkoumejte největší liberecký kryt civilní obrany – je to velmi oblíbené dobrodružství pro dospělé i děti. Uvidíte ukázky plynových masek, ochranných obleků i původní vybavení – plně funkční strojovnu a filtro-ventilační zařízení.

Zpřístupnění středověké věže

Kdy: sobota 6. a neděle 7. března v 9.00

Kde: Státní zámek Lemberk

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk. Věž bude návštěvníkům k dispozici do 15 hodin.

Udržitelnost a civilizace

Kdy: sobota 6. dubna (do 28. dubna)

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: Udržitelná budoucnost nejen pro naše děti – téma, které rezonuje především v západní části světa, a kterou se zabývá třetí tematická výstava z pera profesora Miroslava Bárty a jeho spolupracovníků. V rámci expozice můžete zhlédnout 39 ucelených témat na solárně nasvícených panelech, které jsou přístupné 24 hodin denně zdarma. V jednotlivých panelech pracují autoři s pojmy, jako jsou oběhová ekonomika, recyklace uměle vyrobených materiálů. Soustředí se na koncepty udržitelnosti, roli přírodních materiálů a získávání čisté energie. Prezentují technologický pokrok v těchto oblastech, ukazují pozitivní příklady s cílem přispět ke změně myšlení a chování veřejnosti.

Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!

Kdy: sobota 6. dubna v 10.00 a v 15.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Studiová inscenace o pejscích a vlacích určená dětem již od 2 let. Na speciálně upraveném jevišti, v těsné blízkosti diváků, vzniká postupně velká železnice a odvíjí se příběh pejska, který během pátrání po své psí kamarádce překonává strach z neznáma a vrhá se po hlavě vstříc velkému železničnímu dobrodružství. Vzhledem k tomu, že je představení určeno těm opravdu nejmenším divákům, je téměř beze slov, o to více však plné zvuků, nálad a pocitů. Zážitek z představení navíc umocňuje kontaktní jeviště, kolem kterého děti sedí a mají tak celé dění téměř na dosah.

Dny se Zauhlovačkou pro dospělé a děti

Kdy: sobota 6. dubna - neděle 7. dubna

Kde: Zauhlovačka (dílna), Vratislavice nad Nisou

Proč přijít: Vydejte se do nádherné, tajuplné a industriální Zauhlovací a vodárenské věže, která byla součástí továrny na koberce, a Dílny Zauhlovačky ve Vratislavicích nad Nisou, ve které probíhají renovační kurzy pro dospělé a řemeslné kroužky pro děti. V sobotu vás čeká: 19.00 - Koncert X_JazzREMIX (speciální koncert elektroniky s živými smyčci), 20:00 - Prohlídka věže do patra s mostkem, 20:30 - Kino naslepo. Nedělní program: 9:30 - Divadelní představení pro děti: Divadlo T601 / Locika, 10:30 - Otevřená Dílna: Výrob si svoji loutku, 17:30 - Prohlídka věže do patra s mostkem, 18:00 Promítej i ty - předprojekce v rámci festivalu Jeden svět: Projekt babička. Více ZDE.

Salsa ples

Kdy: sobota 6. dubna ve 20.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Proč přijít: již podruhé se ve vratislavickém centru koná Salsa ples v karibském stylu. Čeká vás taneční a bubenická show, bohatá tombola a prodej tanečních kostýmů.

Aprílová zábava

Kdy: sobota 6. dubna ve 20.00

Kde: Česká Beseda, Raspenava

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Tradiční klasická městská zábava, která návštěvníkům nabídne skvělou hudbu v podání kapely VzHáčka, hru o ceny včetně speciální skorotomboly pro Aprílovou pohodu s tradičními překvapeními. Chybět nebude ani předtančení a originální půlnoční překvapení.

Krakonošova kouzelná fajfka

Kdy: neděle 7. dubna v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Poetická pohádka z krkonošských vršků, ve které děti mimo jiné nahlédnou do Krakonošovy zahrádky, a možná Krakonošovi pomohou i trochu čarovat s počasím.

O kominíku Josífkovi

Kdy: neděle 7. dubna v 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Pamatujete na doby, kdy po městě chodívali kominíci? Děti, ba i dospělí se rychle chytali za knoflíky a něco si přáli. Pro štěstí si sahali na kominický od sazí umouněný oblek. Také první dubnová pohádku u Fryče vypráví příběh o štěstí kominíka Josífka, které se mu jednoho dne, aniž si to uvědomí, vytratí jako dým z komínů. Z malého městečka, kde ho mají všichni rádi, odchází pyšně do velkého města. Mezi tím se ovšem začínají dít podivné věci a Andulka – Josífkova milá – se jednoho dne ztratí. Celé městečko ovládne totiž zlý čaroděj Čoudimil. Vrátí se Josífek, aby Andulku i městečko zachránil? Najde své pravé štěstí? To se vy i vaše děti dozvíte ve výpravné pohádce plné komínů, střech a poetických písniček, kterou hrají dva loutkoherci s loutkami zvanými „manekýni“.

Libé hlasy

Kdy: neděle 7. dubna v 17.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Jste srdečně zváni na koncert pěveckého sboru z Liberce, mladý duchem i založením (zpívá od roku 2019), zralý průměrným věkem účastníků, radostný repertoárem, výjimečný atmosférou na zkouškách i koncertech. Pěvecký sbor Libé hlasy vede Dana Houdková, sbormistryně, textařka, skladatelka, a učitelka zpěvu. Učí zpívat hlavně nezpěváky, tedy lidi, kteří si myslí, že nikdy zpívat nebudou. V Libých hlasech se krásně nakombinovali začátečníci s těmi, kteří už mají pár pěveckých zkušeností. Spojuje je hlavně láska ke zpěvu a harmoniím, chuť pracovat na společném repertoáru, a spousta smíchu na sborových zkouškách.

