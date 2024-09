Základní informace k výletu na dýňobraní: Adresa: Oskarshausen: Burgker Str. 39, 01705 Freital, Německo Vstupné: 7,90€ dítě 2 - 10 let

9,90€ osoba 11 - 66 let

8,90€ senior od 67 let

33€ rodina - 2 dospělí, 2 děti

Parkování je zdarma. Otevírací doba: 16.09.-03.11. - Po-Ne 9-19 hod.

04.11.-17.11. - St-Ne 9-19 hod.

Poslední vstup: 1,5 hod. před zavírací dobou.

Velké podzimní dýňobraní v Oskars Hausen ve Freitalu nedaleko Drážďan odstartovalo už minulý víkend a potrvá do 17. listopadu. Návštěvníky zve na spoustu zajímavostí o dýních, kterých tu je neuvěřitelných 50 tisíc na jednom místě.

Hlavní atrakcí jsou bezesporu dinosauří sochy z dýní, u kterých se můžou malí i velcí návštěvníci fotit. Kromě toho jsou tu k ochutnání nejrůznější dobroty z dýní, jako slané koláče dýňové chleby z tradiční kamenné pekárny, dýňové polévky, pražená semínka nebo domácí dýňové marmelády. Můžete se také dozvědět mnoho faktů a zajímavých informací o dýních, o jejich pěstování, vlastnostech, informace jsou i v češtině.

Během Dýňobraní Kürbishausen si můžou hlavně děti užít i více než 50 vzrušujících atrakcí a aktivit, jako je padací věž, řetízkový kolotoč, lízátková top spin atrakce, jízda na ponících či na obřích skluzavkách uvnitř i venku, skákání na velkých vnitřních trampolínách nebo venkovních skákacích polštářích, dovádění ve velké dětské herně atd. Spousta atrakcí je zdarma a některé kolotoče jsou zpoplatněny od 2-3€ za jízdu nebo si stačí koupit zážitkový fun pas a můžete se vozit po celý den!

Do 3. listopadu je otevírací doba každý den od 9 do 19 hodin, od 4. do 17. listopadu mají otevřeno od středy do neděle ve stejné časy. Vstupné pro dospělé stojí 9,90€ a za dítě zaplatíte 7,90€, přičemž v ceníku je i zvýhodněné rodinné vstupné. Dýňobraní se nalézá v zábavním parku Oskarshausen: Burgker Str. 39, 01705 Freital, Německo. Vstup do parku Oskarshausen je zdarma, takže pro vstup na Dýňobraní platíte pouze za vstupné na tuto výstavu. Parkování je zdarma.

Mohlo by vás zajímat: Z Nizozemí až pod Ještěd. Boveraclub dostal unikátní kolejiště, skončí v muzeu