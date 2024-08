Původně se mělo jednat o detektivku. Během psaní jsem ale zjistila, že na napsání dobrého krimi příběhu nemám ještě zkušenosti. Vztahové problémy mi šly mnohem lépe. Ač se to o krimi prvky zlehka otře a nechybí náznak duchovna, je to především společenský román A komu je především určen? Zatím ho čtou převážně ženy, ale i u mužů se setkal s pozitivním ohlasem. Zřejmě i díky tomu, že to není žádná sladká červená knihovna. Jeden z čtenářů napsal, že je to temné a depresivní. Postavy nemají lehký život a také to nejsou žádní „klaďasové“, ani jemné princezny. Myslím si, že jsem dobře vystihla, jak se lidé dokážou během života měnit. K horšímu i k lepšímu.

Velmi dlouho. Obdivuji autory, kteří sednou a za dva týdny mají dopsáno. Já to neumím. Byly dny, kdy jsem psala denně a pak si k tomu třeba i tři týdny nesedla. Potřebovala jsem si utřídit myšlenky a nechtěla jsem takzvaně vařit z vody. Když to sečtu, tak i s opravami mi to trvalo skoro rok. Příběh vznikl z jednoho mého snu. Když se mi definitivně zbortila naděje na nový domek, tak se mi o něm jednu noc zdálo. Ten sen byl tak živý, že jsem druhý den sedla a první nástřel napsala během dvou hodin.

Jizerské hory mi přilnuly k srdci, obzvlášť městečko Hejnice. Plánovali jsme tam stavět dům, ale nakonec to nevyšlo. Dřív jsem říkala bohužel, dnes tvrdím, že to tak mělo být. Ten dům by nám mnoho štěstí nepřinesl, stejně jako dům, o kterém se píše v románu. Také je něčím prokletý. Hejnice jsem zaměnila za fiktivní Loužetice. Předtím jsem na internetu hledala, zda tento název už nějaká obec nenese a zjistila jsem, že ne. Tak jsem ho s klidem použila ve své knize. Odkazuje na něj písmeno L v názvu.

Jen okrajově. Příběh na tom nestojí, ale jedna z postav bude mít problémy se závislostí, ačkoliv jsem to původně neměla v úmyslu. Příběh se měl ubírat jiným směrem, jenže mé postavy si vždycky dělaly, co chtěly. Problematika závislosti tam pak vklouzla úplně přirozeně. Možná profesionální deformace. Dozvuky toho původního.

Můžete děj přiblížit, aby čtenář věděl, proč by měl po knize sáhnout a ponořit se do její četby?

Kniha má dvě dějové linky. Postav není moc, jen dvě rodiny, jejich soused a pár vedlejších postav, které se v ději jen mihnou. Jeden příběh je věnován matce s dospívající dcerou, do jejichž života zasáhne mladý muž Roman a už tak problematický vztah ještě více rozklíží. Druhý příběh je o mladém manželském páru. On má vazby na městečko, na jeho obyvatele, takže se obě dějové linky v průběhu knihy začnou prolínat. A jakou roli hraje starý soused? A co skrývá dům, v němž původně bydlí matka s dcerou a později mladí manželé? To už nechám na čtenářích (smích).

První kniha vydala Pointa, druhá už vyšla ve známějším a trochu jinak fungujícím nakladatelství MOBA. Proč ta změna?

Cesta do blikajícího pekla byla moje prvotina. Byla jsem úplně neznámá a nezkušená autorka. Poslala jsem rukopis do třech nejznámějších nakladatelství a nebyl o něj zájem. Jedno z nich mi doporučilo Pointu, tak jsem to zkusila. Vyšlo to, ale bylo to vykoupeno měsícem nervů, zda se na knihu vybere potřebná částka. Nakladatelství MOBA mi přišlo jako vhodný adept na zaslání druhého rukopisu. Mimo jiné se zaměřují i na romány pro ženy a společenské romány. A měla jsem štěstí. Rukopis se jim líbil a během dalších dnů mi přišla smlouva. Že jsem byla šťastná jako blecha, nemusím zdůrazňovat. Znám ze svého okolí a facebookových skupin případy, kdy autor marně čeká na odpověď několik měsíců nebo ho odmítne už několikáté nakladatelství. Pro tyto případy jsem měla opět v záloze Pointu.

Snažíte se sledovat hodnocení a recenze, například na Databázi knih?

Neustále (smích). Ráno se vzbudím a ke kávě si otevřu Databázi knih. Zajímají mě hodnocení, a když čtenář přidá i obsáhlejší komentář, je to ještě lepší. Vidím, co se komu nelíbilo, co tam chybělo a naopak, co tam bylo zbytečně navíc. Všechny tyto názory mě posouvají dál. Stále je co zlepšovat. Ale recenze mám převážně pochvalné a to je ten důvod, proč píši. Baví mě to a jsem ráda, když se příběhy líbí i čtenářům. Je to jako droga. Ze začátku jsem i denně sledovala žebříčky prodejnosti, až se mi někteří smáli, že mám novou závislost. První čísla, co se týče prodejů, budu mít někdy v srpnu. Nejvíce mě potěšilo, že díky Tajemství domu v L. se opět začala více prodávat i moje prvotina Cesta do blikajícího pekla.

Máte rozpracované další knižní projekty?

Postavy z Tajemství domu v L. jsem si natolik oblíbila, že jsem se rozhodla napsat i druhý díl. Nese zatím pracovní název Prokletí domu v L. S některými postavami se tedy opět čtenáři setkají, přibudou i nové a opět půjde o společenský román se dvěma časovými liniemi. Jedna z nich bude z roku 1980, opět z Hejnic a hlavní postavou bude ta, která v Tajemství byla i nebyla. Že to zní šíleně? S tím souhlasím, ale víc prozradit nechci.

Opět budu muset navštívit Hejnice a získat několik rešerší. To je také důležité. Vše, o čem píši, musím mít podložené, prozkoumané. Čtenáři čekají na každou chybu a někteří vám ji rádi omlátí o hlavu. Proto jsem například vylezla na Frýdlantské cimbuří, abych dokázala některé pasáže v knize co nejvěrohodněji popsat. Mým cílem není jen to, aby se kniha líbila co nejvíce čtenářům, ale také, aby pocítili touhu se na místa, popisovaná v knize, podívat. Na závěr mohu prozradit, že jedna z postav bude pracovat jako průvodčí.

