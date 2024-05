Liberecký kraj vyhlásil soutěž pro znalce našeho regionu, prověří jejich znalosti a tři nejlepší vždy odmění zajímavou publikací. První týden budou soutěžící hrát o knížku Ještěd - hora sportů a turistiky, tohle kolo začíná se ve čtvrtek 9. května.

Liberecký kraj, ilustrační foto. | Foto: Foto: Liberecký kraj

Krajský úřad připravil pro milovníky regionu soutěž, která prověří jejich znalosti Libereckého kraje, a to nejen z pohledu cestovatelského, ale také co se týče památek a kultury. Každý týden vždy od pondělí do pátku budou mít účastníci soutěže možnost soutěžit o tři zajímavé knihy. První týden bude na soutěžící čekat publikace Ještěd – hora sportů a turistiky.

První kolo soutěže začíná 9. května, účastnit se může kdokoli a soutěžní úkol je naprosto jednoduchý, stačí odpovědět správně na tři soutěžní otázky a vyplnit kontaktní formulář. Podrobnosti najdete zde. Správné odpovědi budou zařazeny do slosování, z něhož vzejdou tři šťastlivci, které pořadatelé obratem zkontaktují pro předání výher.

Kraj ležící v hornatém prostředí plném řek, průzračných vodopádů, rybníků, skal, vysokých hor i přírodních krás – to je liberecký region. Šťavnaté zelené louky, hluboké lesy, průzračné bystřiny i horští velikáni a mezi nimi do údolí rozházené vesnice a města.

To vše doplňuje přepestrá přehlídka technických památek, rozvinutý průmysl v mnoha oborech, staletími utužená tradice lidových řemesel, bytelné hrady, majestátní zámky, okázale velkolepé i starosvětsky skromné církevní stavby.

Pořadatelem soutěže je Krajský úřad Libereckého kraje. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytují účastníci pořadateli.

