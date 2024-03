Co se dočtete dál?

Přestože už kilogram sýra na smažák stojí více než maso, jeho obliba mezi lidmi neklesá. Právě naopak. To potvrzují i provozovatelé restaurací. V liberecké hospodě U Dubu, která se zaměřuje na klasickou českou kuchyni, ho připravují z 30% eidamu Metro Chef, což je privátní značka Makra, kterou vyrábí přímo pro obchodní řetězec v Německu. Jako přílohu si může zákazník vybrat mezi brambory či hranolky a nechybí ani domácí tatarská omáčka. „Má zajímavou chuť a hlavně se těší pozornosti nejen u nás v Čechách. Podívejte se na takové Řecko,“ řekl provozovatel hospody Tomáš Chvátal. Cena se zde pohybuje kolem 150 korun.

Oblíbený pokrm si mohou dopřát strávníci i ve výletní restauraci Liberecká výšina. Zaplatí tu za něj 241 korun. „Sýr používáme goudu 48%, připravujeme ho na přepuštěném másle s jednou vrstvou obalu. Jako přílohu mají zákazníci na výběr hranolky, brambory nebo bramborovou kaši,“ informovala provozní Denisa Šulcová.

Liberecké tiskárny se mění před očima. Další dům je hotový, rýsuje se i kavárna

V liberecké restauraci Neptun používají na smažený sýr eidam 40%, připravují ho sami a nepoužívají předobalený a mražený výrobek. Většinou ho servírují s vařeným bramborem a tatarkou. Podle provozního Petra Jandury ho někteří návštěvníci restaurace chtějí raději s hranolky, tak jim vychází vstříc. Poukázal na fakt, že kvůli smažáku sem jezdí i Poláci či Němci. „Co se týče našich zákazníků, tak je to především oblíbené jídlo mladých lidí a dětí, kteří mají občas problém s masem a toto je dobrá alternativa. Rodiče to vzhledem ke složitější přípravě a hlavně smažení raději nechají na restauracích, které jim to připraví,“ podotkl Jandura s tím, že v rámci denního menu jej prodávají za 139 korun.

Do výběrů čtenářů se dostalo i Hladové okno na Rybníčku, které nabízí smažený sýr v housce za 69 korun. „Po kalbě na smažák jedině sem,“ svěřil se Pavel Zajíc.

Parkování v Liberci by mělo jít zaplatit i kartou, město nakoupí nové automaty

Pro ty, co se stali na smažáku téměř závislí, vznikla u nás dokonce originální smažáková mapa. Aktuálně je na ní 1043 míst, kde hospody smažák nabízejí. Autorky jsou kamarádky Anna Lucie Helešic a Terezie Kučerová, které vedou instagramový účet Život ve strouhance. „Češi a Češky zkrátka smažený sýr milují, stejně jako my,“ vysvětlily autorky, proč originální mapu zpracovaly. Anna Stránská, produkční a divadelní intendantka z Brna s kamarádkou založily facebookové stránky Smažené sýry v ČR, kterou sleduje více než šest tisíc lidí.

Mohlo by vás zajímat: Vítejte v Gothamu. Pod Ještěd dorazil Batman s Tučňákem