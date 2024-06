„Těší nás pozitivní zpětná vazba, a to jak uživatelů z okruhu RC modelů, tak i návštěvníků. Pro zkušené jezdce je dráha zajímavá a jedná se o největší projekt v tomto odvětví,“ řekl Jiří Klabík z North Climbing Session.

Živo zde bylo i minulou sobotu. Areál hostil druhý 3D Sets MeetUp. Organizátoři dovezli 3D tiskárnu Prusa XL a na ukázku si vytiskli i nějaké vychytávky na RC modely. Zájemci si mohli vyzkoušet jízdy a driftování silničních aut v prostorách libereckého výstaviště. RC park pro modely aut na dálkové ovládání nabídl různé překážky jako kamenné výjezdy, tunely a lanový most.

Liberecké výstaviště čeká proměna

Původně plánovali rozšiřování parku a přidávání překážek, to se ale aktuálně neděje. Důvodem bylo představení studie, která ukazuje proměnu bývalého libereckého výstaviště. Podle architekta Ivana Gogoláka, který se na vypracování studie podílel, není ambicí vytvořit novou čtvrť, ale doplnit to, co zde už je. Posílit městskou osu Masarykovy ulice, zároveň pomoct části směrem k Tržnímu náměstí a jeho okolí a ve vztahu k postupně dobudovávanému vnitřnímu okruhu po okraji řešeného území.

„Studie odkazuje na původní plán od rakouského urbanisty a architekta Camilla Sitteho ze začátku 20. století, kterým bychom naplnili podstatu a charakter zástavby blízkého zahradního města. Nebo variantně to je i tak, že v čele centrálního prostoru může vzniknout veřejná stavba. Město bude mít možnost určité volnosti v rámci regulace územní studie,“ osvětlil Gogolák.

Jak Klabík zdůraznil, čekají na rozhodnutí města Liberec a časový horizont, kdy se s případnou přeměnou začne. „Uvidíme, co se bude dít. Asfaltový plac je teď oplocený. Zatím ho nechceme rozšiřovat, kdybychom museli park rušit.“ Nedávno za pomoci hlíny dorovnali některé překážky. „Přemýšleli jsme, kam bychom ho případně přesunuli, ale žádné místo už nebude tak frekventované a ve středu města,“ dodal.

Přesto na léto a do konce roku plánují několik akcí, kde právě RC modely a dráha pro ně budou hrát hlavní roli.

