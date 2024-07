Jaké barvy mohou pomoci zachránit život?

Po jakých plavkách by měli rodiče v obchodě sáhnout? Nejlepší viditelnost zajišťují zářivé barvy plavek, jako jsou neonově oranžová, červená nebo růžová.

Děti v těchto barevných plavkách budou v přeplněném bazénu nebo jezeře lépe viditelné, což může vést k rychlejší záchraně tonoucího. V takové situaci je totiž čas klíčovým faktorem.

close info Zdroj: Deník/Prairie Lakes Haelthcare System zoom_in Ukazatel barevné viditelnosti plavek v bazénu a jezeře

Podle ukazatele můžeme vidět, že viditelnost závisí i na vodním kontrastu. Nejhůře si obecně vedou tmavší barevné odstíny nebo naopak světlé, které s barvami vody splývají.

Například bílé nebo světle modré plavky dle ukazatele nejsou ke koupání z hlediska viditelnosti vhodné.

Prevence také před únosem

Barva plavek může usnadnit i hledání ztraceného dítěte na souši. „Pokud má dítě na sobě zářivě barevné plavky a rodiče mají jeho aktuální fotografii, budeme při hledání vědět, na co se zaměřit. Rodiče nám tedy mohou pomoci nejen v tom, abychom dítě co nejdříve našli ve vodě, ale také v jejím okolí. Lze tím zabránit i případnému pohřešování,“ řekl pro společnost CNN Wyatt Werneth, mluvčí Americké asociace plavčíků.

První pomoc při tonutí

Ať jde ale o bazén či jezero, základní postup pro podání první pomoci dítěti je vždy stejný. U každého kroku je důležité myslet na věk dítěte a svou vlastní bezpečnost. Pokud to pak situace nabízí, měl by člověk využít záchranných pomůcek.

Kroky pro poskytnutí první pomoci popisuje na svých webových stránkách projekt Bezpečné dětství:

1) Vytáhněte dítě co nejrychleji z vody

2) Položte dítě na záda a zjistěte, jestli dýchá

3) Dýchá = sundejte mu oblečení, zabalte do teplé deky a uklidněte jej, zavolejte záchranku (155)

4) Nedýchá/nedýchá pravidelně = ihned 5x plynule vdechněte z úst do úst a pokračujte v resuscitaci v poměru 30x stlačit a 2x vdechnout (u větších dětí, u kojenců a batolat je tento poměr menší)

5) Pokud jste na místě sami a nemůžete volat 155, pokračujte v resuscitaci minutu a záchranku volejte až poté

Plavecké kurzy

Skvělým způsob, jak se ujistit, že takové krizové situace nebude třeba řešit je také prevence v podobě plaveckého kurzu. Dítě se naučí plavat a rodiče mohou být klidnější. V Liberci je možné vybírat z několika plaveckých kurzů pro děti. Například Studio Beruška nabízí kurzy pro děti do 3 let. Fiskali Sport poskytuje kurzy pro děti od 3 let či od 5 let. Tyto kurzy nabízí také Plavání Liberec, zda je navíc možnost i individuální lekce. Více informací naleznete na jejich webových stránkách.

Ačkoliv se v obchodě zdá barva plavek jen otázkou aktuální módy, nemusí tomu tak být. Zářivá barva může pomoci k tomu, že si vás plavčík či někdo jiný v pravý čas všimne a včas zasáhne. Při příštím nákupu tedy zkuste zvážit i bezpečnost dítěte a také tu svojí.

