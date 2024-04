V minulosti oslavy začínaly se západem slunce a odstartovaly je hlučné průvody vesnicí. Chlapci brali do rukou biče, různá ruchadla, sekerky, železa a kosy, kterými bili do škopků, věder a na vrata a dělali rámus. Dobové dokumenty hovoří i o tom, že děti při průvodu napodobovaly létání na pometlech a utahovaly si ze starších dam, které zvaly na sněm. Průvod se poté vydal na vrch nebo horu, kde se košťata spálila. Obvykle pak následovaly zpěvy, tanec a skákání přes ohnivé fatry. Celá slavnost trvala do půlnoci. V některých regionech měli údajně o půlnoci sedat hoši nazí na koně a vyhlížet čarodějnice na křižovatkách cest. Pálení čarodějnic bylo v moderní společnosti měst 19. století často terčem kritiky. Církev to odsuzovala jako pohanskou veselici, mnohem více to ale vadilo úřadům kvůli bezpečnosti.

Vítání jara, Palác Liebieg v Liberci, 30. dubna, od 17 hodin

Pohodové večerní setkání na zahradě Paláce Liebieg. V 18,00 vystoupí na terase PL dívčí kapela Damair hrající irské balady s českými texty. Následně si budete moci opéci buřty, /možno zakoupit na místě). Pro děti budou v zahradě připraveny pohybové a jiné aktivity. Po dobu konání akce bude otevřená kavárna.

Pálení čarodějnic na hřišti Spáleniště, Liberec, 30. dubna od 17 hodin

Lampionový průvod a pálení čarodějnic v Horním Hanychově. Nebude chybět lampionový průvod od konečné tramvaje.

Čarodějnický pohádkový les, Vratislavice nad Nisou, 30. dubna od 16 hodin

Poslední dubnové úterý se vratislavický lesopark promění v pohádkový les plný zázračných bytostí, kouzel, tajemství a překvapení. Kdo si troufne, může vyrazit na dobrodružnou trasu plnou zábavných úkolů. Ta je vhodná pro všechny děti a sjízdná i s kočárky.

Nespočet akcí je připraven na úterní večer, kdy se tradičně pálí čarodějnice.Zdroj: Pořadatel akce

Pálení čarodějnic, Nové Město pod Smrkem, 30. dubna, od 17.45

Zase po roce tu máme příchod jara a zároveň loučení se zimou. A jak už je zvykem, přivítejme jaro již tradiční akcí. Novoměstští hasiči si připravili občerstvení, aby mohli návštěvníci něco dobrého zakousnout a taky se napít oblíbených nápojů.

Pálení čarodějnic a vítání jara na Šibeničáku, Český Dub, 30. dubna, od 17 hodin

Město Český Dub zve malé i velké čarodějnice a čaroděje z Českého Dubu a okolí na pálení čarodějnic a vítání jara. V 17.00 zahraje kapela Hurvajs/ Šibeničák, v 18:30 odchod průvodu z náměstí na Šibeničák. Po příchodu průvodu na Šibeniční vrch bude zapálen oheň a bude následovat volná zábava.

Čarodějnice, Osečná, 30. dubna, od 18 hodin

Sraz všech čarodějnic, čarodějů, strašidel, duchů, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí bude v úterý 30. dubna v 18.00 hodin před hasičskou zbrojnicí v Lázních Kundraticích. Připraveny jsou zábavné hry a soutěže. Za soutěže dostanou děti vuřty, které si pak opečou u ohně poblíž velké vatry! Zapálení ohně je plánováno na 20.00 hodin. Občerstvení je zajištěno.